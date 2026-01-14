馬年奔騰開場 許瀞心領軍台灣國樂團玩新聲

迎接丙午馬年，台灣國樂團公布2026新樂季規劃，由首席客席指揮許瀞心領軍，以「麤」為年度主軸，透過跨界創作與經典重塑，為樂團注入奔騰向前的全新動能。

台灣國樂團14日舉行年度開季記者會，正式揭曉2026樂季整體規劃，呼應馬年意象，以「麤」為年度主軸，展現國樂持續拓展疆界的藝術企圖。

新樂季由首席客席指揮許瀞心領軍，從節目內容、創作委託到跨域合作，呈現國樂在當代語境中的嶄新可能。1月17日將由《心韻．新韻》音樂會揭開序幕，展現國樂與多元音樂語彙交會的可能性，其中最大亮點，是委託作曲家董昭民創作、世界首演的琵琶與佛朗明哥吉他協奏曲《金縷雙韻》。

董昭民透露，《金縷雙韻》是一首極具挑戰性的作品，前後歷時一年完成。他指出，琵琶與佛朗明哥吉他同為彈撥樂器，源流可回溯至中亞，卻在東西方各自發展，形塑出截然不同的文化性格。他在創作中以西方作曲手法為基底，融入東方聲響，並保留佛朗明哥音樂特有的節奏、刷弦與技巧，讓兩種樂器在差異中展開對話。

4月登場的第二場音樂會《春吶》，則將帶來國樂版史特拉汶斯基《春之祭》。許瀞心指出，這首作品由新加坡作曲家王辰威將西方管弦樂配器完整移植為中樂版本，呈現截然不同的音色層次，「效果是非常好」。

「致敬歷史」系列也是本樂季的重要主軸之一。《一代宗師》音樂會將集結北高三團，共同向國樂大師彭修文致敬；6月推出的《回眸》音樂會，則由副指揮周聖文擔綱，細膩回顧台灣國樂60年來的發展軌跡，不僅是歷史回望，也展現樂團長期培育指揮人才的具體成果。年末登場的《情繫30再現》，將細數指揮家瞿春泉與台灣國樂團長達30年的深厚情誼，並邀集NCO退休團員同台演出，在東西交融的樂聲中，為整個樂季注入溫暖情感。

談及與台灣國樂團的合作，許瀞心也分享對樂團的期待。她說：『(原音)因為樂團老師們的水準當然是無庸置疑啦，所以我們在培養默契，然後用我的對音樂的想法跟對音樂的詮釋，再帶出一些更多的⋯⋯我都常常講要3D，讓東西活起來，因為音符就是白紙黑字，我希望找出讓大家更能夠生動活潑地用音符來說故事。』

傳藝中心主任陳悅宜表示，作為國家級樂團，台灣國樂團在持續創新、與國際交流的同時，也不忘「向歷史致敬」與「往下扎根」的重要使命，透過歷史回顧、兒童音樂會與人才培育計畫，期盼讓台灣國樂團越來越好。(編輯：宋皖媛)