馬年套幣熱銷！臨櫃賣4萬套「集幣迷」徹夜排隊

史上最貴「生肖套幣」搶翻。（圖／東森新聞）





搶史上最貴、央行發行的「馬年生肖套幣」，上午9點起，在台銀指定分行臨櫃開賣，每套售價2450元，創下歷史新高，雖然不便宜，還是吸引「集幣迷」排隊搶買，排在最前面的「頭香」民眾，擔心買不到，凌晨12點就提前到場卡位。

長長排隊人龍，現場至少200人，大家不怕天氣冷，就只怕沒搶到，今年的，馬年生肖紀念套幣。

民眾：「今天就是12點45分，快要1點的時候就來了，因為想說沒有來排過隊，就是搶過這種東西，所以能早則早就過來這邊排。

廣告 廣告

民眾：「因為有繡球花這個特色，這個圖標滿喜歡的，所以就特別過來這邊買。」

民眾：「因為我女兒本身就屬馬，所以想要收集馬年紀念套幣送給她。」

置板凳帶零食，民眾從黑夜等到白天，全台限量共9萬套，網購5萬套全數賣光，剩下4萬套留給臨櫃，29日上午9點，在指定分行正式開賣，在台銀總行只有1061套 ，每人現購2套先搶先贏。

民眾：「哇這個很不錯啊，這個很不錯的感覺，很興奮就是覺得排了這麼久，這麼久的等待終於有收穫了。」

終於買到手，藏不住臉上笑容，不過今年套幣價格，也創下新高，主因是近期，金價、銀價持續走高，仍澆不熄，集幣迷的收藏熱情。

這一款馬年生肖套幣，真的有夠夯，但它(價錢)其實是史上最貴，去年蛇年套組才賣1900元，而今年是來到2450元，一口氣上漲了36%。

打開外合看看造型，銀幣正面是鍍金奔馬，背面是台北101跨年煙火，另一枚10元金幣，正面採幾何風格的馬匹，背面是色彩繽紛的繡球花，設計吸睛，讓搶購人數，不論線上或線下，都明顯增加。

台銀副總經理戴士原：「今年人潮比往年還多，當然龍年比較除外，但今年馬年人數比較多，應該多兩到三成有吧，網路申購有6萬多人，但我們網路提供部分是5萬套，所以原則上中簽率差不多8成左右。」

搶在年前，入手馬年生肖套幣，不只討個好兆頭，也為新的一年，增添滿滿喜氣。

更多東森新聞報導

證交所出手了！小飆股「瑞軒」被列名單 明起處置到2/10

4檔強勢股遭納入處置！證交所、櫃買中心公布最新名單

鰻苗價格創30年新低！ 一尾25元跌至5元

