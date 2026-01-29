馬年套幣臨櫃開賣 史上最貴仍買氣爆棚(記者陳梅英攝)

〔記者陳梅英／台北報導〕中央銀行發行「丙午馬年生肖紀念套幣」，今(29)日上午9點起開放臨櫃購買，每套定價2,450元、使上最高，不過馬年有馬到成功寓意，向來是受國人喜愛的生肖之一，一早台銀總行即湧入排隊人潮。

央行馬年生肖套幣限量9萬套，與往年一樣採網路、臨櫃雙軌並行，但考量國人購物習慣改變，提高網路預購量配額為5萬套，其中，網路預購每人限購一次、最多5套，已經於1月12日截至，臨櫃購買配額4萬套於29日於台銀總行、指定分行開賣，每人每次限購2套，但不限次數。

根據台銀統計，網路申購人數約6萬多人，中籤率約8成左右，由於近期貴金屬大漲，加上現場買氣熱絡，不排除今日就會提前銷售完畢。

馬年生肖套幣採銀幣(面額新台幣100元)及銅合金幣(面額新台幣10元)各一枚組合成套，銀幣含銀1英兩，正面以局部鍍金的馬圖樣為主題，背面首度以台北101跨年煙火為主題；銅合金幣正面以幾何元素交織出馬匹形體為主構圖，背面則為部分上彩的繡球花。

