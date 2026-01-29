馬年套幣開賣！價格史上最貴 民眾凌晨1點排隊瘋搶

即時中心／連國程報導

「丙午馬年生肖紀念套幣」套幣臨櫃配售今（29）日上午9時開賣！台灣銀行指定地點都能買到，每套售價2450元，比去年漲36%，是史上最貴。台銀總行配售1061套，一早就有大批民眾排隊搶購，人龍從重慶南路綿延至博愛路上，場面相當壯觀，甚至有人凌晨1點就來排隊！

儘管馬年套幣要價不斐，買氣依舊很旺，央行發行局局長鄧延達表示，馬年套幣共發行9萬套，台銀官網5萬套配額已銷售一空，臨櫃4萬套今日於台銀總行及指定分行開賣。



台銀位於立法院附近的群賢分行一早也出現排隊盛況，根據駐警表示，來搶購馬年套幣的民眾主要是立法院的員工或家屬，以及各部會的人員。台銀表示，臨櫃販售的套幣每人限購2套，購買次數不限，若分行賣完配售的套幣，就會提前喊停。也有民眾發現，台銀不同分行配售的份數差很多，例如台南分行有903套可臨櫃購買，亞矽創新分行只有109套，也讓網友大呼「差這麼多！」

