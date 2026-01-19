馬年好工作 基隆就業中心1月21日首場聯合徵才活動

記者 何明弘/基隆報導

勞動力發展署北分署基隆就業中心為協助民眾在年初順利就業1月21日下午2時至4時將於基隆就業中心2樓舉辦115年首場聯合徵才活動，邀集8間廠商，釋出227個工作機會，助求職、轉職者一馬當先迎接農曆新年。

基隆就業中心徵才活動，8家優質廠商，227個工作機會。圖/何明弘翻攝

參與徵才活動的廠商包含聯華食品、伸鴻、弘爺國際、大中華保全、安馨居家長照、三商家購、台灣屈臣氏及昌平商行，職缺包含食品作業員、居家照顧服務員、理貨員、門市正職、兼職人員、保全、清潔、會計等職缺種類多元，還有薪資上看4萬5千元的總幹事、個案管理師及業務輔導專員，誠摯邀請求職者踴躍面試。

基隆就業中心主任蔡春堂提醒求職朋友，面試前要先瞭解欲應徵公司的職缺，面試時展現積極主動的態度，才能提高面試錄取的機會。若想進一步確認職業興趣及職能盤點、職涯規劃、以及勞動部的津貼補助等，可洽基隆就業中心(02)2422-5263及六堵分站(02)2451-5020，或上「台灣就業通」網站

https://www.taiwanjobs.gov.tw查詢