馬年將到 後壁百年米廠推應景「駿祥米禮盒」、「馬年奔馳月曆」

馬年將到，後壁百年米廠芳榮米廠推應景「駿祥米禮盒」、「馬年奔馳月曆」。（記者陳佳伶翻攝）

記者陳佳伶／後壁報導

新的一年將到來，後壁區走過百年的芳榮米廠應景的「駿祥米禮盒」、「馬年奔馳月曆」，結合藝術家搞文創，米禮盒和月曆的封面都有「奔馳好運、豐穗相隨」的馬年意象，既吸睛又有迎向踏實豐收的祝福。

芳榮稻米契作集團執行長黃麗琴表示，芳榮米廠傳承迄今已百年，經營理念一直不變，就是種好米、碾好米和賣好米。

馬年將到來，推出應景的「駿祥米禮盒」，以及「馬年奔馳月曆」，在米禮盒和月曆封面上，邀請藝術家張百舜融入「奔馳好運、豐穗相隨」的馬年意象。

廣告 廣告

米禮盒有台灣越光米、益全香米各一公斤，限量五百盒，售價三百元（不含運費）；月曆有稻穗、豐收、鴨間稻等精美相片，製作一千二百份，只送往來老客戶，主要在宣傳後壁地景和稻米產業之美，受到不少人喜愛，月曆數量已剩不多。

芳榮米廠的公關經理張美雪說，「奔馳好運、豐穗相隨」的馬年意象，又融入芳榮米廠吉祥物──象徵土地靈性與豐收預兆的「青蛙大哥」。

畫面中，良馬代表堅韌前行的力量，「駿」寓意不懈奔馳，「祥」象徵瑞氣與好運，而青蛙大哥則如同守護稻田的夥伴，連結水源、農作與自然節奏，傳遞對土地的尊重與感謝。

整體視覺以溫暖細膩的插畫語言，凝聚碾米工匠的專注與歲時耕作的智慧，讓一份好米不只是餐桌上的滋養，更成為承載祝福、陪伴人們迎向踏實豐收新一年的文化禮贈。