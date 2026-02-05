馬年將至食安把關 臺東春節食品抽驗73項全數合格

衛生局春節食品稽查

為迎接馬年農曆春節，縣民能安心準備年菜與伴手禮，臺東縣衛生局完成115年春節複合式稽查專案，針對縣內大型餐廳、連鎖超市、知名伴手禮店及農特產品展售中心進行全面抽驗，總計73項產品檢驗結果全數符合規定。

臺東衛生局表示，這次抽驗計畫中，針對年節需求量最高的肉類與水產進行嚴格把關，包含豬肉、牛肉、土雞、冷凍蝦仁及虱目魚肚等，針對動物用藥殘留進行多達數十項化驗，結果均符合安全標準。此外，在香腸、臘肉、豆干、蜜餞及地瓜酥等民眾喜愛的加工食品與休閒零食中，針對防腐劑與漂白劑的檢驗也全部合格，確保民眾不會吃下過量的添加物。

除了產品本身抽驗，衛生局也督導店家的環境衛生，雖然初步稽查時，有部分餐廳與食品工廠作業規範未達標，但經過限期改善與複查，目前所有業者均已符合食品良好衛生規範。同時，針對現在流行的網路購物，稽查人員也特別核對了通訊交易的契約資訊與食品標示，確保消費者在網購年貨時也能獲得充分的權益保障。

臺東縣衛生局強調，未來將持續不定期進行食品監測，要求業者落實衛生管理，也呼籲民眾，採買時要多留意產品的產地與營養標示是否清楚完整，若有任何食安疑慮，請撥打衛生局食品藥政科食安專線089-331172洽詢。