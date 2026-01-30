馬年將至 何欣純推春聯、斗方大秀諧音梗

〔記者蘇孟娟／台中報導〕馬年即將到來，民進黨台中市長參選人、立委何欣純今公布專屬春聯加「新春文創斗方」，結合台灣人愛玩諧音梗設計，一連推出「吉馬有春」春聯及「馬上加欣」、「純金多」等吉祥語斗方，超吉利諧音梗設計，吸引不少選民喊話全收集。

農曆春節下月將至，何欣純說，近期許多市民及網友敲碗請她發「欣年春聯」，她的團隊腦力激盪後，推出春聯及吉祥文創斗方組，開放民眾索取過新年。

何欣純說，因為台灣人愛玩諧音梗，今年春聯以「吉馬有春」為題，字面簡單好懂，也蘊含諧音巧思，「2026這馬(tsit-má)都有何欣純」；斗方則延續春聯概念，搭配「馬上加欣」、「純金多」等吉祥語，象徵新的一年工作順利、生活加分，也祝福好運、事業、財富與健康通通「存真多」，斗方設計輕巧活潑，適合張貼於家中或工作空間，讓新年祝福融入日常生活。

何欣純說，傳統春聯與「新春文創斗方組」，均以吉祥如意的諧音梗為主軸，結合趣味與創意，她希望用「滿滿欣意」祝福大家開心過好年。

何欣純說，除大里、太平服務處及市政辦公室可索取春聯與斗方外，亦與台中市議會民進黨團24位議員聯名推出春聯，於各議員服務處同步提供，本週末她將走入傳統市場，向採買的市民好朋友與攤商拜年，並於現場發送春聯與斗方，與大家一起分享新年的祝福與喜氣。

