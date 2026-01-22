馬年將至！楊瓊瓔揮毫寫「馬上幸福」 背後用意超暖心

農曆新年即將到來，表態參加今年底台中市長選舉的國民黨立委楊瓊瓔今（22）日到梧棲區公所參加一年一度的名家春聯揮毫活動，並寫下象徵祥瑞的「馬上幸福」，要將這份最豪邁的祝福，送給每位鄉親，祈求新的一年區政順遂、家家戶戶幸福安康。

喜迎2026丙午金馬年，楊瓊瓔今在臉書透露，她一早便來到梧棲區公所參加一年一度的名家春聯揮毫活動，現場墨香四溢，充滿濃濃的年味；楊表示，她與溫國宏區長及多位書法名家共同開筆，寫下象徵祥瑞的「馬上幸福」，要將這份最豪邁的祝福，送給每一位鄉親，祈求新的一年區政順遂、家家戶戶幸福安康。

「名家齊聚梧棲，翰墨飄香七載，是梧棲最受歡迎的年節盛事」，楊瓊瓔說今由書法大師蔡篤釧老師領軍，邀請12位國內知名書法家現場揮毫，老師們筆力萬鈞，有的草書奔放如駿馬奔騰、有的楷書端莊穩重，鄉親們排隊領取客製化的墨寶，看著吉祥話躍然紙上，臉上都洋溢著滿足的笑容。

楊瓊瓔表示，書法是中華文化最美的瑰寶，透過這樣的活動，不僅讓大家近距離感受藝術的魅力，更重要的是在歲末年終，凝聚社區的情感，並強調會繼續支持藝文活動，讓這份溫暖的傳統延續下去，也祝福大家在金馬年，運勢如萬馬奔騰，事事如意、大吉大利。

