馬年將至 議員施志昌攜手海線設計師推出創意紅包、看板





迎接丙午馬年到來，台中市議員施志昌正式對外發表年度賀歲看板與「一元小紅包」。今年施志昌特別與海線設計團隊「77繪畫事務所」跨界合作，跳脫傳統政治人物嚴肅的形象，改以Q版「戴著馬頭帽」的親民造型亮相，並喊出「為家鄉做牛做馬」的口號，展現其扎根基層、勤奮服務的決心。

為了支持在地文創，施議員此次邀請海線的設計團隊「77繪畫事務所」操刀。設計師透過活潑的筆觸，將施志昌化身為充滿活力的卡通角色。看板主視覺以鮮豔的大紅色為底，象徵開春大吉，搭配手寫質感的「為家鄉做牛做馬」字樣，讓冷冰冰的政治宣傳轉化為富有溫度的藝術表現。

廣告 廣告

施志昌表示，選擇「做牛做馬」作為主題，是因為這最能代表他從政以來的初衷。施志昌說，在地方服務沒有捷徑，只有像牛馬一樣腳踏實地，才能贏得鄉親的信任。馬年不只要馬不停蹄，更要甘願為家鄉流汗出力。

除了路口醒目的大型看板，施志昌也同步推出「一元開運小紅包」。紅包外型採圓形設計，不僅象徵「圓滿」，內嵌的一元硬幣更寓意「一元復始、萬象更新」。紅包背面印有「馬年行大運」的祝福，並標註「2026丙午年」，極具收藏價值。

這款由在地設計師打造的創意紅包，預計將於農曆年前後在各大市場與廟口發放。施志昌希望透過這份小小的賀禮，將溫暖與祝福傳遞給每一位市民，並邀請大家在看到新看板時，也能感受到他服務家鄉的熱忱。

施志昌強調，未來將持續推廣在地藝術與文化產業，讓更多優秀的年輕設計師有機會參與公共事務，共同打造更有質感的台中生活。



更多新聞推薦

● 台美關稅談判拍板 對等關稅15%不疊加、獲232最優惠待遇