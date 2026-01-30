馬年將至 議員黃佳恬服務處邀書法大師現場揮毫

黃佳恬議員服務處邀書法大師現場揮毫 。林重鎣





農曆馬年將近，年節氣氛越來越濃，黃佳恬議員服務處今(30)日邀請書法大師蕭映華現場揮毫，繪製可愛生動的馬年年畫，搭配創意賀詞，送給到場的民眾，與大家一同迎接嶄新的一年。

活動現場熱鬧又溫馨，蕭老師一筆一畫寫下充滿祝福的專屬年畫，小馬圖案活潑討喜，吸引不少民眾踴躍排隊索取，不少家長帶孩子一同來感受傳統書法魅力。

黃佳恬議員表示，張貼春聯是農曆新年重要的傳統習俗，希望透過這有溫度的活動，陪伴大家迎接馬年，把祝福與關懷送進每個家庭，也祝大家馬年神馬攏賀、馬上幸福、馬上甜！

