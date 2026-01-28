馬年將至，這隻「哭哭馬」玩具在中國春節前意外走红

[Reuters]

農曆新年即將到來之際，一款皺著眉、表情哀傷的小馬造型布偶，在中國意外成為熱銷產品。

位於中國東部義烏市「開心姐妹」（Happy Sister）店舖的老闆張火清向路透社表示，這款看起來相當悲傷的玩偶，原是一次製作失誤的結果——一名工人不小心將玩偶的微笑縫反了。

張火清原本以為必須退款給買下這隻玩偶的顧客，沒想到玩偶的照片在網路上流傳後，反而引發大批搶購。

她說，這隻小馬的委屈表情，引起了中國年輕上班族的共鳴。

廣告 廣告

「很多顧客都喜歡，也說得很有道理：適合當代上班的牛馬精神，」張火清說。

有人戲稱：「哭泣的小馬代表你上班時的樣子，而微笑的小馬則是你下班後的樣子。」

據媒體報導，張火清的工廠已經加緊生產，甚至還接到來自海外的訂單。

其中一名買家、網名「團團媽咪」（Tuan Tuan Mami）接受《南華早報》採訪時表示：「這匹小馬看起來又悲傷又可憐，跟我上班時的感受一模一樣。」

她還說：「希望在馬年，透過這隻哭哭馬，把所有工作的委屈都留在過去，只留下快樂。」

這款小馬大約20公分高，售價25元人民幣（約 2.62 英鎊）。它以象徵好運的紅色為主體，脖子上有金色項圈和小鈴鐺，身體上則以金線繡著「錢來運轉」的字樣。

另一位義烏的店主向路透社坦言，她覺得這玩偶「并不好看」，但也說，這正是年輕人如今尋找的情緒價值。

她形容年輕人上班時的狀態就像哭泣小馬，下班後則「立刻變得開心」。

不過，她也提醒：「如果大家都追求這種情緒、年輕人的思維方式，那有點不太對。我認為上班時應該認真工作，下班後開心就好，不應該是兩個極端。」

農曆新年將在2月17日到來，根據十二生肖，新的一年將屬馬年。