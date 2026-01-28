馬年對民主與人權的願望

美國盤查移民的聯邦官員，本月初在明尼蘇達州進行任務時射殺了一位女性公民，日前又以行刑方式射殺了另一位美國公民，引發廣大的抗議。民主黨籍的前任總統歐巴馬和克林頓，分別發聲。克林頓除譴責川普政府的移民執法行動，稱相關執法事件「不可接受」外，還呼籲美國民眾「站出來」並「勇敢發聲」，以此表明「我們的國家仍然屬於人民」。

我們常聽人說，一個國家最美的風景是她的人民。意思是如果一般人民熱誠、樂以助人、對來訪的外人友善，則其價值勝過千山萬水、萬紫千紅。而以上這句話更可以換成這樣說：一個國家最美的資產，是有權力的人，依據良心和道理做事、造福百姓。

歷史上有權力者做好事，後來被供奉為神明者很多。一個例子就是傳說中的土地公福德正神。民間傳說他本名張福德，為周朝統稅官，為官期間清廉正直、勤政愛民，體恤民間貧困，善舉無數。公元前1032年逝世時，享壽102歲。張福德辭世後的繼任者，擅弄威權且橫行霸道，致使百姓經常感念已故之張福德與其恩德，後來發展為神明。

每個社會都需要這樣的有權力的好人，台灣自然不例外。舊的一年即將過去，新的馬年即將到來。在這個歲月移轉的時刻，有關於台灣的民主和人權，我們提出幾個願望，希望能看到眾多「張福德」們的出現。

公正的司法是社會公平正義的最後一道保障，必須獲得保障。希望我們的司法環境能夠允許及鼓勵所有的司法人員，依照自己的認知，做出對社會公平正義有益的判斷，從而司法的判斷，不會受到政權更迭和意識形態的干擾或左右。這是第一個願望。

第二個願望是希望台灣不分黨派、不分朝野，都能夠重視受刑人人權。南非前總統曼德拉曾經說，要判斷一個社會的高低優劣，不應去看這個社會裡面地位最高的人如何被對待，而應該去看這個社會裡面地位最低的人如何被對待。後來聯合國通過一個有關受刑人基本人權的規章，就將其命名為曼德拉規章，來紀念這位南非前總統的生平事蹟。

約10年前台灣曾經有過一個英商林克穎案，這位英商在台酒駕開車撞死送報生而被判刑後回到英國。他向蘇格蘭的法院遞狀，以台灣監所待遇不符合歐洲最低人權標準為由，訴求法院拒絕台灣引渡的要求，獲得同意。其實此事不是不能處理：有決心，給員額和預算，就能解決。

第三個願望，也可能是最重要的一個，就是我們希望所有有權力的人，心中都有一把尺，不論實際的法律文字怎麼寫，不論實際的規則怎麼列，都會把這把尺作為準繩。有權力的人不限於政治權力；醫生對於病人有權力，老師對於學生有權力，維護水電的人，對於水電配置有權力……，他們都需要這把尺。

徒法不足以自行，最後的關鍵還是在人。例如川普在上一次連任失敗的時候，他在許多州都提出選舉舞弊的指控，但是幾乎所有的法官，包括川普自己任命的法官，都判定這些指控缺乏證據。關鍵在於人，在於處於不同職位和角色的人：這個才是民主和人權的最後保障。（作者為行政院前政務委員）