馬年就該換這一味！開箱 CASETiFY 馬年新春系列 iPhone 與 AirPods Pro 殼套和小馬手機吊飾
即將迎來的農曆春節假期大家準備要去哪渡假呢？新年新氣象，為新年增添滿滿童趣與歡樂，大家喜歡的 CASETiFY 也針對手機等相關配件推出充滿新年氣息的馬年新春系列，以現代視角重新詮釋經典生肖「馬」的意象，每一款皆象徵吉祥如意與好運啟程，助大家在新的一年「馬」上開啟好運版圖！
這篇將為大家開箱五款 CASETiFY 馬年新春系列產品
迎接 2026 馬年即將到來，CASETiFY 全新推出的馬年新春系列每款都充滿喜氣的過年氛圍，不僅以現代潮流重新詮釋經典生肖馬意象，讓手機殼與新年節慶充滿高級質感、過年也能成為展現時尚品味的最佳時刻，包括兼具實用性與生肖美感的同時更採用可再生天然材質製成，以細緻縫線勾勒奢華的「Snappy BioVeg 合成皮革小馬卡套」、及以嘉年華旋轉木馬為靈感的「小馬手機吊飾」，將鮮紅與柔粉交織，在現代優雅的風格中融入一抹童趣，讓你安心解放雙手，盡情釋放從容魅力。
CASETiFY 全新推出的馬年新春系列
三款 CASETiFY 馬年新春系列的 iPhone 手機殼套與小馬手機吊飾
這篇要為大家開箱介紹三款 CASETiFY 馬年新春系列的 iPhone 手機殼套，包含了 Good Luck All Year Long MagSafe 兼容強悍防摔手機殼、Star Horse MagSafe 兼容 BioVeg 合成皮革手機殼，以及 Spotlight Dark Horse MagSafe 兼容強悍防摔手機殼。
這三款 CASETiFY 馬年新春系列的 iPhone 手機殼套各具特色，我是分別選擇 Phone 17 Pro Max、iPhone Air，以及 iPhone 16e 款式
殼套裡面也拍給大家看～都具備 MagSafe 功能
小馬手機吊飾
這款商品分有金色小馬幸運小馬兩種款式，我選擇的是金色小馬款～
小馬手機吊飾 (金色小馬)質感非常得好！
近拍給大家看一下細節～真的是非常有時尚富貴感啊！
將小馬手機吊飾裝在 Star Horse MagSafe 兼容 BioVeg 合成皮革手機殼我覺得蠻搭的！
Star Horse MagSafe 兼容 BioVeg 合成皮革手機殼 – iPhone 17 Pro Max (焦糖啡)
Star Horse MagSafe 兼容 BioVeg 合成皮革手機殼在 iPhone 17 Pro Max 的「相機控制」按鈕是採挖孔設計，內凹的弧度讓你可以輕鬆地快速開啟相機 APP，以及調整各個相機拍攝的參數～；這一側也可以看到有安裝吊飾的兩個孔洞～
Star Horse MagSafe 兼容 BioVeg 合成皮革手機殼的四個邊角都有突出的防撞保護設計，大家可以安心使用！
Good Luck All Year Long MagSafe 兼容強悍防摔手機殼 – iPhone Air (深粉色)
我將 Good Luck All Year Long MagSafe 兼容強悍防摔手機殼放在黑色的 iPhone Air 上，因為這個殼套是粉紅色透明色設計，我比較建議選擇淺色的 iPhone Air 選用（我是較推薦白色款）
大家應該也覺得白色款的背蓋更適合吧？
保護殼完美適配在 iPhone Air 上，讓極致輕薄的 iPhone Air 也能美美的，並保有防摔防刮特性～
特別有設計「相機控制」按鈕，滑控操作很順手！
Spotlight Dark Horse MagSafe 兼容強悍防摔手機殼 – iPhone 16e
我裝在黑色的 iPhone 16e 上面還不錯！
白色的手機殼似乎會更好！
我很喜歡這款有點童趣也有點剪影風格的設計！
Waving Lucky Cat – Sakura AirPods Pro 終極防摔保護殼
Sakura AirPods Pro 終極防摔保護殼採用防刮耐磨的霧面設計，並成功通過 2 公尺高防摔測試，具 1 倍軍規級防摔標準
附有 CASETiFY 扣環以及可以黏貼上蓋的貼紙（其實用不到）
產品採用防刮啞光飾面與抗菌塗層設計，部分採用由 Re/CASETiFY 回收計劃得來的舊手機殼製成
打開上蓋可以看到小孔有露出指示燈
以上這些 CASETiFY 充滿新年氣息的馬年新春系列新品大家有喜歡嗎？趕快到 CASETiFY 門市或者官方網站來選購吧！
