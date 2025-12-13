馬年年菜圍爐「食力派」 李方艾美多元接地氣、膳馨強調原型食補

台中李方艾美酒店今年端出「馬年食力派」除夕圍爐宴。（記者楊文琳攝）

記者楊文琳/台中報導

2026馬年將至，台中李方艾美酒店今年端出「馬年食力派」除夕圍爐宴，不僅推出龍蝦、六頭鮑與花膠等豪華海味打造團圓桌菜，更以「全館三大空間同步圍爐」形式呈現，提供旅客從高空宴席、精緻自助餐到經典中式桌宴的多元選擇。膳馨餐飲集團延續12年來對台菜手路工藝的堅持，今年年菜以「原型食補新詮釋」為主題，從經典菜色到創意轉譯兼具傳統精神與現代風貌。

李方艾美酒店總經理吳宏一表示，樂美中餐廳經過一段時間的菜色與服務調整後，除夕夜將以桌宴回歸的方式重新亮相，推出六人與十人桌宴，結合備受家庭喜愛的包廂升級方案。以經典中式與節慶寓意為核心，如籠仔糯米飯蒸蟹、日月魚火烔花膠筒雞湯、一品刺參吉品6頭鮑魚等豪華食材，讓老顧客能再重溫熟悉又升級的團圓滋味，而在大年初一、初三至初六期間，特別推出小家庭桌菜與樂美饗宴套餐兩款方案，提供小家庭的聚餐選擇，菜色涵蓋川蜀和鳴拼盤、花膠竹笙碗仔翅、三味雞、星洲麥皮松葉蟹腳、黑椒蜂蜜煙燻豬肋排、石澳梅菜皇龍膽石斑、慢煮鮑魚扒大豆苗等多道海陸經典，兼顧滋補與年節意象。

廣告 廣告

膳馨今年年菜以「原型食補新詮釋」為主題。（記者楊文琳攝）

人氣超高的高空宴會廳則透過雙醬起司焗龍蝦、梅菜蔗筍富貴圓蹄與青蔥鮮露龍虎斑等寓意十足的菜色打造氣派十足的十人或六人桌宴，並搭配Live Band演出與奇幻魔術秀，為跨世代家庭增添互動樂趣；同時現場加碼設置拍貼機與手寫春聯體驗區，將團圓與祝福化為實體紀念，也讓親友能在現場留下「新年的第一張全家福」；而另一受矚目的亮點則是酒店的摸彩活動，今年準備的獎品囊括豪華客房住宿券、下午茶券與雙人午晚餐券等，讓團聚晚餐增添驚喜。新食譜全日餐廳以豐盛自助饗宴呈現節慶料理，從海鮮、燒烤、熱食到精緻甜點，賓客都能自由選擇搭配。除夕當日再享雙醬焗烤龍蝦與佛跳牆精緻位上的儀式感，搭配兩個用餐時段，適合小家庭或希望以輕鬆方式迎接新年的旅客。即日起至12月31日更推出早鳥優惠，凡預訂桌宴即贈精選紅酒；兩桌以上加贈英式雙人下午茶券，三桌以上再享九折優惠。

因應今年春節連假較短，愈來愈多家庭選擇外出團圓用餐，米其林推薦餐廳的膳馨餐飲集團年菜訂位隨即出現明顯熱度。其中「駿馬迎新春，馨享好團圓」桌宴年菜自公告以來已達七成預訂率，除夕當天限量推出的400套「現做熱年菜」更成為消費者詢問熱點。膳馨今年年菜以「原型食補新詮釋」為主題，包含連續12年都穩坐招牌的「椒鹽大元蹄」、象徵金玉滿堂的「金湯花膠海鮮羹」、融合日式味噌風味的「爐烤白鰻香米糕」，以及採乾式陶鍋收汁技法烹製的「陶鍋人蔘土羊肉」，充分展現膳馨對年節料理的「健康」又不失澎湃的新詮釋。此外，也貼心推出全台宅配冷凍年菜組，提供6人份與4人份選擇，滿足不便外出的家庭輕鬆在家享受餐廳級佳餚。除了年菜熱銷，膳馨旗下的「馨苑小料理」即將於2026年1月在台中北屯松竹商圈展開試營運。新店以全天候供餐、結合台菜與咖啡館元素的「台菜日常美學」為主軸，延伸品牌多場域體驗。開幕前亦推出會員限定招募禮遇，包括免費暖心燉湯、365天咖啡免費贈送等活動，作為回饋忠實顧客與歡慶新店誕生的獻禮。