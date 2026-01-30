馬年怎麼拜才旺？新竹「象神居」攜手天王寺財神廟 成在地祈福熱點

▲超超老師於2023年創立社團法人台灣南傳佛教暨身心靈協會，並擔任理事長，長期投入公益行動。

【記者 陳顗喆／台北 報導】農曆新年將近，馬年如何開運、求財成為民眾關注焦點。除了傳統宮廟參拜財神，新竹近年崛起的身心靈品牌【象神居 Ganesha’s House】也成為不少民眾口碑熱門推薦的祈福選擇。象神居位於新竹市東區，在地經營邁入第 7 週年，長期專注於南傳佛教聖物、泰國原廟佛牌、象神與四面佛供奉服務，並結合道教科儀法事、能量療癒與身心靈課程，建立出有別於傳統佛牌店的專業形象。

固定合作財神廟 天赦日補財庫場場爆滿

特別的是，象神居固定與新竹知名【天王寺財神廟】合作舉辦「天赦日補財庫」儀式，針對良辰吉日，每場次報名人數皆突破百人，吸引不少民眾跨縣市前來參與，已成為新竹地區固定且具指標性的補財庫活動。象神居表示，透過與在地宮廟合作，希望讓民眾在安心、正規的儀軌中完成祈福，而非流於迷信或坊間錯誤資訊。

▲位於新竹市東區東前街 7 號的象神居，如今已7週年，全台灣有不少信眾。

正確認識南傳佛教 破解四面佛迷思

談及南傳佛教文化，象神居創辦人超超老師指出，台灣社會長期對四面佛與泰國信仰存在誤解，甚至流傳「不還願會出事」等恐懼說法，實際上多為文化認知落差所致，也讓大眾知道，其實神明不會因為您不還願就有處罰的信念。象神居秉持「正法、正知、正信」的理念，由泰國正法師父親自主持法事，期盼讓大眾用更平衡、理性的角度接觸南傳佛教，而非被網路謠言或刻板印象左右。超超老師自 2016 年投入身心靈領域，至今累積近 10 年實務經驗，服務超過 5,000 位客戶，從諮詢、教學到實體空間經營，逐步建立象神居穩定且具信任感的品牌基礎。

創立協會深耕公益 推廣不分宗教的身心靈關懷

除商業服務外，超超老師亦於 2023年創立【社團法人台灣南傳佛教暨身心靈協會】，並擔任理事長，長期投入公益行動。協會目前提供四大服務方向：

一. 每週發送愛心物資與便當予街友。

二. 與在地慈善機構合作公益計畫。

三. 不定期舉辦公益法會與讀書會。

四. 提供免費法律諮詢服務，累計近百人次受益。

協會預於2026申請勸募字號，現多數經費由理事長自籌，並獲得會員長期支持。超超老師表示，推廣身心靈與宗教的初衷，不在於販售信仰，而是讓人們在適合自己的方式中，重新連結內在力量，找到心靈與生活的平衡。

在地深耕七年 成為新竹身心靈整合服務據點

而象神居除了南傳佛教外，超超老師另外亦輔導百位以上身心靈斜槓學員，課程從社區大學、大學社團至大學推廣教育及企業百貨跨領域合作。身心靈行業適性教育演講從國中到高中，超超老師在地深耕七年，如今成為新竹熱門身心靈整合服務據點。

關於象神居：

象神居目前提供泰國佛牌、象神、四面佛供奉諮詢，以及靈氣、頌缽、塔羅等身心靈相關課程與服務，逐步成為新竹地區少數整合「信仰 × 療癒 × 公益」的身心靈空間。官方line @xiangshen

