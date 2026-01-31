馬年怎麼拜才旺？新竹「象神居」攜手天王寺財神廟

超超老師長期投入公益行動。(圖/象神居 提供)

【警政時報 司徒／臺北報導】農曆新年將近，馬年如何開運、求財成為民眾關注焦點。除了傳統宮廟參拜財神，新竹近年崛起的身心靈品牌【象神居 Ganesha’s House】也成為不少民眾口碑熱門推薦的祈福選擇。象神居位於新竹市東區，在地經營邁入第 7 週年，

特別的是，象神居固定與新竹知名【天王寺財神廟】合作舉辦「天赦日補財庫」儀式，針對良辰吉日，每場次報名人數皆突破百人，吸引不少民眾跨縣市前來參與，已成為新竹地區固定且具指標性的補財庫活動。象神居表示，透過與在地宮廟合作，希望讓民眾在安心、正規的儀軌中完成祈福，而非流於迷信或坊間錯誤資訊。

廣告 廣告

象神居長期捐助泰國偏遠寺廟。(圖/象神居 提供)

談及南傳佛教文化，象神居創辦人超超老師指出，台灣社會長期對四面佛與泰國信仰存在誤解，甚至流傳「不還願會出事」等恐懼說法，實際上多為文化認知落差所致，也讓大眾知道，其實神明不會因為您不還願就有處罰的信念。象神居秉持「正法、正知、正信」的理念，由泰國正法師父親自主持法事，期盼讓大眾用更平衡、理性的角度接觸南傳佛教，而非被網路謠言或刻板印象左右。超超老師自 2016 年投入身心靈領域，至今累積近 10 年實務經驗，服務超過 5,000 位客戶，從諮詢、教學到實體空間經營，逐步建立象神居穩定且具信任感的品牌基礎。

除商業服務外，超超老師亦於 2023年創立【社團法人台灣南傳佛教暨身心靈協會】，並擔任理事長，長期投入公益行動。協會目前提供服務為每週發送愛心物資與便當予街友、與在地慈善機構合作公益計畫、不定期舉辦公益法會與讀書會、提供免費法律諮詢服務，累計近百人次受益。協會預於2026申請勸募字號，現多數經費由理事長自籌，並獲得會員長期支持。超超老師表示，推廣身心靈與宗教的初衷，不在於販售信仰，而是讓人們在適合自己的方式中，重新連結內在力量，找到心靈與生活的平衡。

更多警政時報報導

【獨家】炫富網紅人設大崩塌(上) 美女網紅竟是「租屋蟑螂」！欠租數十萬遭法院判確定疑脫產逃債

【獨家】炫富網紅人設大崩塌(下) 林詠儀遭爆欠租不還還嗆房東 「有潔癖不敢上員工馬桶」拒繳房租！