馬年想暴富！ 命理師曝「3妙招」： 有錢花發大財





距離農曆新年剩下不到1個月！命理師小孟老師分享，他推薦「3招」在馬年的暴富方法，希望大家馬年都可以得到財神眷顧、貴人相助、財運超旺。

小孟老師在粉專《小孟老師星座塔羅牌之清水孟》提到，如果想開桃花，大家可以將護唇膏放進紅包袋，再放一條紅線，放置在家裡的財位（門口打開45度角處），外出時拿起來塗抹，可以遇見好貴人、增強魅力。

小孟老師說明，如果你要開財運，可以在除夕時，於家中四個角落都放置大大小小的錢幣、越多越好，但是要記得灑的時候不要吵到別人；隔天再將這些錢幣拿來花，就代表「有錢花」。

最後，小孟老師指出，第三個方法是種一個小盆栽，在小盆栽的下方寫上姓名及生日，代表生生不息。希望大家馬年都能行大運、發大財！

（封面示意圖／翻攝Pexels）

