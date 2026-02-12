馬年房市仍谷底徘徊 專家：但有兩大機遇

根據統計，2025年台灣國內完工取得使用執照的新屋戶數近14.3萬戶，創下1997年以來的近29年新高，這也意謂房市在買氣降溫之際，面臨更大的供給賣壓。專家指出，台灣房市春節過後，農曆馬年仍處於谷底徘徊，但仍有兩大機遇，一是小戶型的住宅需求增加，第二則是危老房屋都更的住宅升級需求。

國內房市目前面臨多項不利因素。根據內政部統計，2023至2025年新屋開工約有38萬戶左右，以開工後3年完工估算，預估2026至2028年將出現約32萬至36萬戶新屋完工潮。但自從央行推出第七波選擇性信用管制後，預售屋銷售低迷，在未來新建餘屋逐步累積下，初步估算，未來3年將有8至10萬戶建商待售的餘屋量釋出，市場面臨大量供給湧現。

除此之外，台灣人口持續下探，根據內政部最新統計，今年1月全台總人口降至2,328萬9,045人，已連續25個月呈現負成長。星展集團資深經濟學家馬鐵英指出，人口負成長對於房地產基本面確實造成不利影響。

不過，馬鐵英也分析，儘管人口縮減確實對於房地產基本面負向，但台灣房市仍有兩個機遇。一是對於小型住宅的需求，主要是雖然台灣人口數下降，但從數據來看，家庭戶數卻增加，特別從去年開始，成長速度加快，分析背後因素包括單身族群、核心家庭以及獨居老人人數增加。另外就是台灣房屋的平均屋齡35年，屬於偏高狀態，因此住房升級需求大，也是另一個機遇。馬鐵英說：『(原音)台灣總體的房屋屋齡，其實還是比較高的。像全台灣平均屋齡接近35年左右，台北地區的話接近40年左右，所以對於房屋升級的潛在需求，其實還是比較大的。但隨著收入水準提高以及對於生活標準提高，住房升級的潛在需求，應該也是會比較大。』

馬鐵英也指出，台灣房市從建築指標來看，目前有一些觸底跡象，萎縮程度已經20%多，接近2001年網路泡沫破滅期間、2008、09年的全球金融海嘯，以及2014年至2016年台灣本土打房政策期間萎縮的幅度；但如果從房價來看，年增率約為零，還沒有出現負向調整，而從過去台灣房地產市場下行週期的谷底來看，房價通常跌幅在5%至10%，目前還沒到過往的程度。也因此，預估農曆馬年，台灣房市仍會處於谷底的階段，不會有顯著的反彈和復甦。(編輯：宋皖媛)