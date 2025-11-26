馬年投資搶先看！ 兩件事引領市場

財經中心／廖珪如報導

資產管理公司認為明年AI仍是主軸，且貨幣政策會較為寬鬆。（示意圖／PIXABAY）

安盛投資管理核心首席投資總監 Chris Iggo 與法國巴黎資產管理首席市場策略師 Daniel Morris共同發佈《2026年投資展望》，指出 2025 年全球經濟展現強勁韌性。從市場角度來看，人工智慧（AI）投資支出持續推動美國 國內生產總值（GDP）成長與科技股表現。展望 2026 年，隨著各國央行延續貨幣政策寬鬆，債券市場有望受惠。

美國經濟持續展現彈性，主要受惠於 AI 支出、由股市帶動的財富效應，以及降息預期帶來的寬鬆信貸環境。AI 被視為顛覆性技術，預期將提升生產力、重塑商業模式，並推動醫療、農業等領域創新。大量資金正流入 AI 基礎設施與價值鏈，包括資料中心、雲端運算及能源供應。AI 相關企業股價上漲，進一步刺激消費與投資，使美國在國際貿易與政策不確定性中仍維持經濟領導地位。Iggo 與 Morris 指出， AI仍具尚未完全釋放的潛力，預期企業將持續加碼投入相關資本，並為投資人在長期策略中帶來多元且具吸引力的配置機會。

廣告 廣告

歐洲正面臨貿易、地緣政治及競爭力的多重挑戰，但近期經濟成長展現韌性。歐洲央行預期維持低利率甚至降息，德國財政政策亦有望推動歐元區成長。歐盟正加強國防支出、綠色轉型及科技投資，並預期在 2026 年取得政策改善進展。Iggo 與 Morris 認為，歐洲股票具吸引力，尤其在國防、數位基礎建設及綠色科技領域，長期投資機會明顯。

固定收益市場方面，2025 年表現良好，殖利率水準顯示未來報酬可望維持正向，尤其在利率預期於 2026 年進一步下降的情況下。然而，高公共借貸、美國通膨風險及信用利差過窄，可能帶來波動。Iggo 與 Morris 指出，投資人應採取靈活的固定收益策略，因若企業獲利放緩，或市場對信用品質產生疑慮，信用市場可能出現波動。對於主動型固定收益策略而言，在整體市場維持正回報的環境下，潛在的利率與信用風險波動可能會創造多樣可把握的投資機會。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

更多三立新聞網報導

快檢查！不是炎黃子孫？ 這四個姓代表你可能戰神後代

勞動部發錢了！ 領取辦法一次看

盤前／Gemini 3帶旺TPU 矽光子20檔

盤前／半導體介面測試 3強壓力價曝

