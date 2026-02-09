馬年新春玩澳門1／「新濠影滙」把老夫子搬進賭城 復古四格漫畫也能玩出全新樂趣

即日起在澳門新濠影滙登場的「漫妙濠時光：老夫子60周年奇想之旅」特展，有各種互動裝置可以免費打卡拍照。

提到老夫子，即使是千禧年出生的年輕人也不陌生，近年在第二代作者王澤的開放心態推動下，老夫子也與時俱進，以新潮IP姿態出現在華人圈，最新力作便是2月9日起在澳門新濠影滙登場的「漫妙濠時光：老夫子60周年奇想之旅」特展。時值新春假期，原本就豐富多彩的賭城，多了這群幽默可愛的老朋友陪伴，無論是體驗互動遊戲或打卡拍照，都讓澳門之行有了難忘的記憶點。

頭戴瓜皮帽、腳踩老北京布鞋、身穿長袍短掛燈籠褲，胸前三個點、臉上兩撇小鬍子的老夫子，性格狡獪促狹、滿腦子正義又憤世嫉俗的，以致於屢屢做出的搞笑行為，1960年代以老夫子為名的漫畫在香港問世以來，很快便席捲港台與華人圈。

老夫子、大番薯、秦先生、陳小姐、趙先生等人物，在短短四格、六格、八格，最長12格的漫畫篇幅中，演出一個個又幽默又諷刺的小故事，小朋友看了立馬懂得諸多四字成語的意義，大人也對帶著醒世意味的幽默感會心一笑，即使如今娛樂內容日新月異，看到老夫子和大番薯相愛相殺的鬥嘴場景時，仍然會打從心底笑出來。

《老夫子》的作者王家禧曾就讀北京輔仁大學西畫系，1950年代到香港後，以長子王澤的名字為筆名創作。

《老夫子》曾經風靡港台星馬長達半個多世紀，讀者對其中人物無不郎朗上口。

今年適逢老夫子誕生60週年，澳門新濠影滙宣布從2026年2月9日至4月12日，隆重策劃「漫妙濠時光：老夫子60周年奇想之旅」特展，將經典的四格漫畫改造成可以沉浸式互動的真實場景，老夫子與大番薯也從記憶中的老朋友，化身為能與現今年輕人產生共鳴的潮流代表。

如果你沒有看過紙本的老夫子漫畫，那一定要細細觀賞展覽起點的「時光手稿珍藏館」，這裡展示了原名王家禧的作者手稿、早期創作工具，並以海報形式展現早期的漫畫封面以及放大的黑白漫畫，細看了幾幅，立刻勾起當年記憶，高級的幽默根本無須多言，簡單四格就足夠讓人哈哈大笑。

「漫妙濠時光：老夫子60周年奇想之旅」澳門特展已在新濠影滙登場。（新濠影滙提供）

時光長廊以海報形式展現早期的漫畫封面。

老夫子、大番薯、秦先生與陳小姐，是漫畫的主角群。

作者的手稿中可見鉛筆書寫的主題，常見四字成語。

「時光手稿珍藏館」可欣賞許多珍貴原稿。（新濠影滙提供）

穿過時光走廊，來到「老夫子報紙亭」和「老夫子冰室」，光是在這些漫畫的經典場景中，和各種姿態的老夫子與大番薯合照，就要花費好一番時間。而「60新出色畫廊」則把展覽視角延伸至藝術與潮流領域。從經典黑白四格、色彩繽紛的普普藝術，到與公仔文化聯乘的全新創作，不得不說，經此一變，跟小時候的印象相比，老夫子與他的朋友們進化成熟悉又新穎的模樣，感覺歷久彌新，似乎更加吸引人。

「老夫子冰室」的真人尺寸老夫子十分逗趣。

在「老夫子報紙亭」可以真的觸摸到實體漫畫。（新濠影滙提供）

「60新出色畫廊」把老夫子變潮了。

與時俱進的老夫子主角群，也在這裡變身為時髦公仔。（新濠影滙提供）

既然來到澳門，展覽中也布置了融合澳門本土特色元素的「漫葡街市」，讓場景與漫畫相結合，引領大家跟著老夫子走進當下澳門，打卡拍照當然是一定要的。為了讓大家更有沉浸感，現場設有「漫妙合拍321」互動拍照裝置，參觀者可以化身漫畫主角，當場製作專屬的四格漫畫紀念照，下載到手機帶走；「穿越老夫子」互動打卡體驗則可選擇不同角色造型及場景拍照留念，親身成為漫畫世界的一部分。這些與時俱進的設計，讓老夫子漫畫又重新走入生活，變成難忘的旅行記憶。

穿過這扇門，就可以進行各種拍照打卡動作。

每打開一扇門，就有不同驚喜。（新濠影滙提供）

形象最突出的大番薯，也是很多讀者的至愛。（新濠影滙提供）

走到「漫葡街市」的斑馬線上，跟老夫子、大番薯一起演披頭四的經典走路場景。（新濠影滙提供）

既然老夫子身在澳門，當然也要與澳門的美食招牌一起打卡。

「漫妙合拍321」互動拍照裝置很受遊客喜愛。

與漫畫人物合影後，可以下載到手機裡留念。

「穿越老夫子」互動打卡適合全家一起體驗。（新濠影滙提供）

除了主題展覽，新濠影滙亦在各處圍繞老夫子元素打造多種特色體驗，一樓鄰近輕軌站入口設有「白日夢想家叮叮車」，大家可以與老夫子、大番薯與秦先生的人形立牌合影；另一面的 「妙想天開雜貨鋪」則是老夫子主題的快閃店，販售多款精選玩具。這些漫畫趣味點還將延伸至載運美式餐室、東南薈及羅浮餅廊，客人可品嘗結合老夫子漫畫元素的餐飲美食。

「妙想天開雜貨鋪」是老夫子主題的快閃店，可以買到各種可愛紀念品。（新濠影滙提供）

躲在垃圾桶裡的老夫子，是這裡的隱藏打卡點。

在「白日夢想家叮叮車」終於看到老夫子、大番薯與秦先生三人合體。（新濠影滙提供）

以復古車為主題的載運美式餐室，也在展覽期間推出老夫子主題美食。

如果你也想重溫小時候的單純快樂，不妨趁著馬年新春假期，到澳門新濠影滙走一趟，肯定不會讓你失望。

「漫妙濠時光：老夫子60周年奇想之旅」澳門特展

展出地點：新濠影滙巨星滙酒店大廳櫃臺旁

展出時間：2026年2月9日至4月12日，每日12:00～21:00。

門票：免費入場

新濠影滙

官網：https://www.studiocity-macau.com/tc

