馬年新春玩澳門2／真人版駿馬騎士現身！登上「新濠影滙」巨型賽馬場讓你馬上發財

每次去澳門都覺得像進入一座成人遊樂場，碰到農曆春節，賭城當然要火力全開，把年味營造得熱烈歡騰，尤其2026適逢馬年，以電影藝術為品牌靈感的「新濠影滙」更是腦洞大開，直接在廣場打造一座巨型跑馬場，讓駿馬騎士現身3.5公尺高的豪華大馬車，還有各種趣味遊戲，誘惑你帶全家到澳門去過新年。

2026年是丙午馬年，澳門「新濠影滙」為了迎接充滿活力與希望的馬年新春，自即日起到3月3日元宵節當天，推出一系列「駿步騰飛」賀歲活動。這天我一踏進新濠影滙主入口，立刻被高達3.5公尺的「駿馬飛車」吸引住目光。

這輛由大連的裝置藝術家肖迪（肖將軍）設計，以「奔霄逐日」為題、由兩匹巨型白馬拉牽的「駿馬飛車」，靈感源自駿馬奔騰，並結合未來感與節慶元素。除了可以登上豪華馬車拍照，新濠影滙更特別安排英姿煥發的「駿馬騎士」現身，與客人一起互動合照，新的一年還沒正式開始，就已經被騎士帥得一臉幸福。

馬年新春期間，在新濠影滙主入口有一座白馬拉牽的「駿馬飛車」，旁邊還有英俊的駿馬騎士可以合照。

藝術家肖迪還為新濠影滙打造全澳門第一座機械式「駿步跑馬場」，藝術家透露，他以「尖叫美學」為概念，由一匹5公尺高的巨型主馬領頭，周圍環繞四匹旋轉機械馬，當馬匹閃耀著燈光動起來時，頓時吸引所有目光，不愧是馬年賀歲的重頭戲。

環繞跑馬場四周的大螢幕上還會輪流秀出每匹馬的名字資歷，彷彿真的到了賽馬場，只要是濠友薈會員憑指定消費額，便可親身騎上機械馬，感受策馬奔騰、衝線奪冠的快感，寓意新年一馬當先，勢不可擋。

只要是濠友薈會員，憑指定消費額，便可親身騎上機械馬繞場一圈。

跑馬場旁的大螢幕上，可以看見擬真的馬匹介紹。

此外，「打卡有賞」活動也誠邀賓客分享歡樂，只要透過微信搜尋「新濠度假村」，免費註冊成為濠友薈會員，並上傳與「駿步騰飛」大型裝置合照至社交平台，標記指定主題標籤，即可免費換領限量版馬年濠禮。

跑馬場所在的時代廣場旁，也設置了多款以駿馬元素打造的遊戲攤位，包括寓意事業騰飛的「撈金達人」、祝願步步高昇的「馬上打年高」，以及象徵金銀滿屋的「富夾天下」。不管是夾金幣、鏟硬幣，還是拿起大錘秀力量，每項遊戲的玩法都簡單又充滿挑戰性，很適合一家大小同樂；濠友薈會員則可獲得加贈遊戲代幣的禮遇。

祝願步步高昇的「馬上打年高」，很考驗力量。（新濠影滙提供）

「撈金達人」的遊戲規則是鏟3次，盆內硬幣總重量尾數為8即可獲獎。

在15秒內需夾起20個金幣才算過關的「富夾天下」。

只要過關就可獲得馬頭造型的搥搥樂。（新濠影滙提供）

為答謝賓客，新濠影滙推出「賀歲消費禮遇」。濠友薈會員在活動期間，只要於場內任意兩間精選餐廳、酒吧或品牌商店，累計消費滿澳門幣800元或以上，即可獲贈價值澳門幣1,500元的消費禮券組合；使用指定銀聯卡參與，還可額外獲贈位於巨星滙大堂的巨星酒廊特調飲品一杯。

活動期間，濠友薈會員在場內任意兩間精選餐廳、酒吧或品牌商店，累計消費滿澳門幣800元或以上，即可獲贈價值澳門幣1,500元的消費禮券組合。（新濠影滙提供）

既然身在賭城，根本不需擔心吃飯問題，農曆新年期間，新濠影滙特別推出「福運賀歲盛宴」，邀請旗下七間星廚名店，端出一系列滿載吉祥寓意的限定菜單，從象徵團圓富貴的鮑魚盆菜、寓意風生水起的撈起，到傳遞財運福氣的巧克力橘子樹，讓賓客與親友在觥籌交錯間歡聚團圓，共納豐年。

東南薈推出的「撈起」，寓意風生水起。（新濠影滙提供）

星滙餐廳的賀歲年菜非常豐富。（新濠影滙提供）

嘉宴供應的賀歲下午茶喜氣洋洋。（新濠影滙提供）

玥龍軒的「撈起」精緻度滿分。（新濠影滙提供）

碧迎居主打分量實吃的盆菜。（新濠影滙提供）

嘉宴推出賀歲半自助晚餐，適合全家大小享用。（新濠影滙提供）

羅浮餅廊及輕食的巧克力橘子樹最吸睛。（新濠影滙提供）

新濠影滙

駿馬飛車

地點：新濠影滙主入口

活動時間：2026年2月3日至3月3日，每日12:00～20:00。

備註：駿馬騎士僅在2月6日至3月1日的週五、六、日，以及2026年2月16至23日（除夕至大年初七）每日12:00～20:00現身飛車上。

駿步跑馬場

地點：新濠影滙一樓時代廣場

活動時間：2026年2月3日至3月3日，每日12:00～21:00。

遊戲攤位

地點：新濠影滙一樓時代廣場

活動時間：2026年2月6日至3月1日的週五、六、日，以及2026年2月16至23日（除夕至大年初七），每日12:00～21:00。

打卡有賞

地點：新濠影滙一樓時代廣場

活動時間：2026年2月3日至3月3日，每日12:00～20:00。

賀歲消費禮遇

活動時間：2026年2月13日至3月3日

福運賀歲盛宴

地點：新濠影滙碧迎居、東南薈、嘉宴、巨星酒廊、羅浮餅廊及輕食（2月16日至2月22日）、玥龍軒、星滙餐廳

活動時間：2026年2月16日至3月3日

