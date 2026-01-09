馬年新春閃購限定！萬元預算送禮推薦：精選包款、奢華飾品、首波折扣最高省下4千 | 揪愛Mei
農曆新年假期即將到來，最珍貴的時光莫過於與親友團聚話家常。2026 馬年，購物達人「揪愛Mei」幫大家做好禮物攻略，蒐羅表達感謝、凝聚情感的時尚單品，順便幫你控制預算不超過萬元，絕對是超級高CP值，無論是送給長輩、摯愛的驚喜，或是慰勞辛苦一年的自己，讓這些有溫度的禮物，成為串連彼此情感的最佳信物。
馬年閃耀單品：施華洛世奇 Cosmopolitan手錶 特價NT$6,650(
原價NT$11,000)
實用的手錶是許多人首選禮物，這款手錶既簡約又搶眼，其典雅大方的造型，揉合了璀璨耀眼的藍色錶盤、不鏽鋼錶殼及不鏽鋼錶鏈，加上精確的瑞士製錶工藝及具備50米防水功能，是優雅外型及實用性兼備的結晶。
🐎 馬年閃耀首選✨手錶這邊買👉 Swarovski 🔥獨家優惠６折起🛒看更多精選單品
馬年閃耀單品：施華洛世奇 Matrix Tennis 手鏈NT$4,600
選擇經典款手鍊準沒錯！這款精緻的爪鏈手鏈散發著低調優雅和永恆魅力，設計結合品牌經典鋯石和鍍銠鍍層，並以可調式滑動鎖扣作為點睛之筆，適合任何手腕尺寸。能完美搭配日常穿搭並疊搭其他手鏈打造奢華造型。
🐎 馬年閃耀首選✨手鏈這邊買👉 Swarovski 🔥獨家優惠６折起🛒看更多精選單品
馬年閃耀單品：施華洛世奇 玫瑰金天鵝造型項鏈 NT$4,600
這款浪漫迷人的鍍玫瑰金色鏈墜，時刻保持光彩動人。Swarovski的天鵝標誌裝飾以清新的粉紅色全切割水晶身軀，粉紅色水晶擁有少女心的可愛情懷，搭配簡潔俐落的水晶線條彰顯出品牌的細節與精緻感，也可以再自己搭配短鏈或者長鍊增加層次感。
🐎 馬年閃耀首選✨項鍊這邊買👉 Swarovski 🔥獨家優惠６折起🛒看更多精選單品
馬年閃耀單品：施華洛世奇 Matrix 個性戒指 特價NT$2,760(
原價NT.4,600)
珍珠單品擁有不過時，這枚精緻的 Matrix 雞尾酒戒指讓經典款式散發清新氣息。這款鍍銠設計的特點是中央有一顆白色 Swarovski 水晶珍珠，兩側鑲有爪鑲 Swarovski 鋯石，散發優雅氣質的奢華單品，正面造型看起來也像是蝴蝶結保有浪漫同心，女生不管到了幾歲，心中永遠住著小女孩。
🐎 馬年閃耀首選✨戒指這邊買👉 Swarovski 🔥獨家優惠６折起🛒看更多精選單品
馬年閃耀單品：施華洛世奇 紫色水晶圓珠筆NT$2,000
這款 Shimmer Glide 圓珠筆結合俐落優雅與現代極簡主義，讓媽媽能以最精緻的方式揮灑創意。漆面紫色筆桿每側均飾有超細 Crystal Rocks 水晶條，專為動筆即反射璀璨光芒。最適合用來表達心意，特別適合送給各行各業，不論是記事還是簽名都會讓人想到彼此的愛與祝福。
🐎 馬年閃耀首選✨水晶圓珠筆這邊買👉 Swarovski 🔥獨家優惠６折起🛒看更多精選單品 看更多施華洛世奇👉
馬年閃耀單品：ＭARGESHERWOOD 紅色 Bessette 單肩包 $265USD
紅色系單品絕對是聚會場合不可或缺的dress code重點，這款單肩包以高級感十足的紅色與復古簡約設計展現出優雅知性的氛圍，靈感來自90年代的經典法式風格，流線型包身搭配長柄肩帶設計更顯獨特性，既有氣質又充滿時尚感，完全體現贈禮者的好品味。
🐎 馬年閃耀首選✨單肩包這邊買👉 SSENSE換季優惠🔥設計師品牌3折起👉點此看更多
馬年閃耀單品：Marc Jacobs The Canvas Small 托特包 $175USD
這款托特包是一款兼具時尚與實用性的精品包款，特別適合作為禮物，讓日常穿搭更有型，外出時更加便利！簡約俐落的帆布材質搭配經典 「THE TOTE BAG」字樣時髦又不張揚，適合不同風格。雖為小號尺寸，但內部空間充足，可輕鬆放入手機、錢包、太陽眼鏡等隨身物品，日常外出、購物或旅行都非常方便！尤其提把+可拆卸肩背帶設計，能夠手提、肩背或斜背，滿足不同場合需求，無論是休閒還是正式穿搭都能輕鬆駕馭。
🐎 馬年閃耀首選✨托特包這邊買👉 SSENSE換季優惠🔥設計師品牌3折起👉點此看更多 看ssense更多包款👉
馬年閃耀單品：Sammie金屬掛飾水桶包 - 番茄紅 NT$2,190
CHARLES & KEITH是近期人氣熱門品牌，超多包包都非常精緻好看重點價格合理！這款番茄紅 Sammie 包包，俐落的包身線條結合細緻紋理表面，搭配金屬掛飾點綴，為經典水桶包注入亮眼細節。番茄紅色調沉穩又具存在感，迎新拜年超吸睛！此外，抽繩開合設計方便實用，是通勤與假日皆適合的造型單品。
🐎 馬年閃耀首選✨水桶包這邊買👉CHARLES & KEITH🔥小資族必敗單品7折起👉這邊買2026新春系列編輯精選👉看更多小CK包款👉
