「馬年旗開旺，苗栗願景亮」象徵縣政奔馳向前 共創幸福苗栗

▲「馬年旗開旺，苗栗願景亮」升旗典禮象徵縣政奔馳向前共創幸福苗栗。（記者江乾松攝）

苗栗縣政府昨一日清晨睽違三年再度回到縣府第一辦公大樓前廣場舉辦「一一五年苗栗縣元旦升旗典禮」，今年典禮以「馬年旗開旺，苗栗願景亮」為主軸，象徵縣政在新年度持續奔馳向前、開啟全新願景。縣長鍾東錦率領縣府團隊與鄉親齊聚一堂，共同高唱國歌、參與升旗，場面莊嚴而感人。

今年典禮的另一大亮點是「超豪華摸彩活動」，獎項規模為歷年最豐富，包括 iPhone 17 256G、大尺寸智慧電視、無線吸塵器、智能氣炸鍋、平板電腦等，共計十五項大獎、一一一件摸彩品，讓民眾在新年第一天就能帶回滿滿喜氣。現場並限量發放國旗帽、小國旗及摸彩券，與鄉親共享新年喜悅。

縣長鍾東錦、縣長夫人陳美琦、前縣長劉政鴻、立委陳超明、邱鎮軍，以及縣議會議長李文斌、副議長張淑芬，偕同多位縣議員、鄉鎮市長、縣府團隊、各級民意代表與工商團體代表齊聚一堂，共同參與，典禮中，眾人與鄉親一同高唱國歌、國旗歌，目送國旗在海風中冉冉升起、迎風飄揚，場面莊嚴而熱烈。鄉親們手持國旗揮舞，互道新年祝福，洋溢著喜氣氛圍，隨後，縣長抽出兩名幸運兒，送出兩台 iPhone 17 手機，並加碼由兩台 iPhone十七秘書長陳斌山再抽出，將現場氣氛推向最高潮。

縣長鍾東錦表示，升旗典禮不僅是新年的開始，更是縣府與鄉親攜手並肩、迎向更繁榮未來的重要象徵。他強調，縣府團隊在過去三年積極推動公共建設、觀光發展、社福照護及交通改善，苗栗的進步每天都在發生。縣長鍾東錦指出，政府的存在不是為了權力，而是為了責任。未來縣府將持續推動交通建設、教育提升、長照服務、觀光行銷等多面向施政，並全力推進「桃竹苗大矽谷計畫」，打造科技與產業升級的新局面，讓「苗栗願景亮」成為每一位縣民都能親身感受的幸福實景。他也特別提到，縣府將積極爭取中央資源，推動水電供給、醫療設施更新、教育資源擴充，並打造大學城概念，讓苗栗不僅宜居，更成為宜遊、宜業的幸福城市。

最後，鍾東錦代表縣府團隊祝福所有鄉親新年快樂、身體健康、闔家平安。他表示，苗栗未來，有我有你，讓我們攜手共創幸福苗栗。