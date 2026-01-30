馬年旺財去金山 財神廟、黃金足湯、能量秘境！6大「免門票景點」新春開運不漏財

Photo Credits：kunch0715、153_mom

迎戰 2026 丙午馬年，想讓財運「一馬當先」？那就不能錯過全台最強磁場的金山與萬里！今年春節長達 9 天，除了吃喝玩樂，安排一趟「開運巡禮」更是馬年翻身的關鍵。金山不僅擁有全台唯一的黃金溫泉足湯，更有號稱「財神銀行」的靈驗聖地，讓你在山海能量的洗禮下，徹底汰舊換新。

【金山6大免費景點】

大鵬足湯公園/泡免費足湯還可煮溫泉蛋

大鵬足湯公園位置在往金山老街台二線基金公路上，在知名的烤玉米攤前、金山財神廟山下，免費的溫泉泡腳池，採半戶外的空間設計，停車便利，周邊還有涼亭、公廁、員潭溪景觀橋、自行車步道等，相當受到民眾歡迎。

地址：新北市萬里區加投路81號

金山財神廟/求財開運

Photo Credits：je.je104、eyvonne623、miyao_sam

金山財神廟信徒眾多，香火鼎盛，主要特色就是能在這裡「送窮迎富」、「求三寶、得三寶」，雖然位址在萬里區，但因風水中「點金虎耳穴」，依山面海，有坐擁金山銀山之意，因而取名為金山。前來參拜，附近有金山老街、野柳等知名景點，安排順遊添樂趣。

開放時間：10:00-18:30

地址：新北市萬里區公館崙52之2號

交通：搭乘國光客運/皇家客運至「金山郵局」站

磺港社區公共浴池/免費的黃金足湯

Photo Credits：oranger_mitsu、keelung_fatcheng

金山、萬里溫泉區匯集世界6大溫泉泉質，擁有碳酸氫鈉泉、白磺、黃金湯、美人湯及海底溫泉等，稱此地為台灣溫泉博物館也不為過。在金山還設有 5 間公共沿室，免費開放給民眾使用，每間泉質不同，磺港溫泉公園有全台獨有的金、銀雙湯及戶外泡腳池。泡湯後再到附近的金山、萬里享用現撈海鮮、螃蟹，真是享受。

地址：新北市金山區

大眾交通：台北捷運至淡水捷運站下車，轉搭公車863至「磺港大橋站」下車即可抵達；或是搭乘公車862至「金山郵局站」下車，步行15分鐘即可抵達。

台電北部展示館/親子寓教於樂免費景點

Photo Credits：a95036、chuangkuochih

台電北部展示館以核能、再生能源與電力運作為主題，在新北萬里設置這座適合親子互動的展示館，館內外的台電工作人員模型是可愛的打卡地標，無論是複雜的發電原理、核反應堆模型與節能知識，都以簡單易懂的方式傳達，透過互動裝置寓教於樂，還可品嚐著名的台電冰棒，在景觀窗邊眺望金山萬里的蔚藍海景。

地址：新北市萬里區（近野柳、龜吼漁港）

交通：建議開車前往

獅頭山公園/燭台雙嶼走不到看海

Photo Credits：ir47363、yu_zhen11.13、alisaaaa_tw

想看北海岸最經典的海中奇景，那絕對不能錯過金山的獅頭山公園！這裡的步道平緩好走，是一條「高 CP 值」的輕量級觀海路線。走到步道盡頭，就能遠眺矗立在海中央、相依相偎的「燭台雙嶼」。

地址：新北市金山區磺港路

大眾運輸：從捷運淡水站，搭乘「台灣好行-皇冠北海岸線」，於「金山遊客中心（獅頭山公園）」站下車，步行約10分鐘可抵達。

跳石海岸公車亭/海景網美景點

Photo

Credits：qiuung、alien.cheng、153_mom

在淡金公路尚未開通之前，這裡洶湧的海浪阻止來往的行旅，當居民與商旅過客經過此地時，必須先等到退潮後，才能在纍纍礫石間跳躍而過，過程十分辛苦，因而有「跳石海岸」之稱，一旁還有一個跳石車站，夏日可以欣賞蔚藍海景，冬天可以欣賞層次變化的雲海，更是欣賞日出的絕美位置。

地址：新北市金山區北部濱海公路

撰文者/ 海的那編