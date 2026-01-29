馬年昇運愛心連四載昇揚年菜暖護苗栗家扶

馬年昇運愛心連四載昇揚年菜九四0份溫暖的年菜與白米暖護苗栗家扶中心。（記者江乾松攝）

▲馬年昇運愛心連四載昇揚年菜九四0份溫暖的年菜與白米暖護苗栗家扶中心。（記者江乾松攝）

「昇揚基金關懷協會」於昨二十九日農曆新年前夕，親手贈送九四0份溫暖的年菜與白米至苗栗家扶中心扶助家庭手中，而這已是昇揚連續第四年與苗栗家扶合作，持續以實際行動溫暖家扶家庭的寒冬。

來自台中的「昇揚基金關懷協會」，長期致力於各類社會公益服務。自四年前開始，協會便將苗栗家庭的需求繫在心上，每逢歲末寒冬，積極籌措豐盛年菜與白米，確保這份愛心「年年必達」。愛心行動今年已正式邁入第四個年頭，不僅募集資源更特別動員協會成員組成愛心志工團隊來到苗栗，親自將一份份的年菜與白米交到扶助家庭手中。志工們遞上的不只是物資，更是面對面的問候與關懷；這種「親手傳遞」的溫度，讓現場許多家長感到暖心，並成為年關將近時，心中最踏實、最溫暖的盼望。

廣告 廣告

苗栗家扶中心新任主任蔡慶?感性表示：「非常感謝昇揚基金關懷協會四年來的持續投入。對扶助家庭來說，這份年菜不僅僅是減輕了購買年菜的重擔，更重要的是那份『被社會記得』的溫度。這四年的陪伴與支持，由冷清的歲末轉化為充滿幸福滋味的年節，吳政洲理事長、陳佳毅會兄及所有會員的無私付出，慷慨解囊募集年菜與白米捐助迄今已累計近四千份，以最實質的支撐，陪伴家庭度過每一個重要的年節。」

讓愛延續，點亮山城角落。「昇揚基金關懷協會」的核心價值在於落實企業社會責任，透過實際行動為弱勢群體提供支持，四年的堅持是一個重要的里程碑，隨著馬年好運到來，這份由昇揚基金關懷協會挹注的源源愛心，不僅溫暖了九四0戶扶助家庭，更點亮了人心，這股暖流在苗栗山城持續延續，陪伴家庭在充滿希望的馬年，馬到成功、平安順心。