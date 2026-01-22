馬年春節期間 國軍C-130H支援疏運、軍醫院開特別門診

農曆春節腳步接近，國防部今（22）日上午召開例行記者會，公布國軍支援外離島的輸運計畫，以及今年過年期間的國軍醫院醫療服務。

空軍C-130H運輸機。(圖/軍聞社)

國防部表示，依據「國軍支援外離島軍民緊急疏運實施計畫」，當外、離島地區天候不佳、主要節日或其他不可抗力等因素，造成大量民眾滯留時，交通部優先協調民營業者檢派加班機（船）疏運；如運量仍不足，再向國防部提出緊急疏運申請。

國防部指出，會在不影響戰備演訓任務下，檢討適切兵力支援執行外、離島地區的疏運任務，協助官兵及民眾返鄉過節；今年度配合交通部的春節疏運期程，規劃自2月13日至23日止，由空軍預備C-130H型運輸機2架，待命支援疏運作業。

廣告 廣告

國防部表示，自2023至2025年總計派遣C-130H型運輸機114架次，分別協助金門、馬祖及澎湖往返台北及高雄等地滯留旅客的疏運作業，總計載運旅客及官兵計7844人次。

吳育全上校。(圖/國防部)

國防部強調，將持續秉持安全、積極、效率與服務的精神，於外、離島地區有緊急疏運需求時，以最短的時間派遣空軍C-130H型運輸機協助運輸，期協助民眾及官兵返鄉或返回工作崗位。

此外，針對春節期間的「國軍醫院醫療服務」部分，軍醫局醫務計畫處長吳育全上校記者會中說明，為提供國人、國軍官兵及眷屬醫療服務，2026年春節期間，各國軍醫院維持正常急診及住院服務。

國防部指出，春節連續假期2月16日（除夕）三總等4家醫院開設上、下午特別門診，高雄開設下午、晚上特別門診，岡山、中清開設上午特別門診；2月17日至19日（年初一至初三）三總等12至13家醫院開設特別門診；2月20、21日（年初四、初五）多數醫院則恢復正常開診。

國防部表示，國軍醫院開診資訊均公告於國防部軍醫局網頁及各國軍醫院網頁，民眾、國軍官兵及眷屬可上網查詢，亦可電洽瞭解相關資訊，各國軍醫院均會竭誠說明與服務。

延伸閱讀

驚！命理師卜卦預言這人難贏 郭正亮揭南二都大變局

影/柯志恩容易吸引中間選民！郭正亮自爆「挺綠姊」投票意向

第四權不可亡！郭正亮曝廠商紙條：救馬德