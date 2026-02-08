馬年春節走春趣！觀光署精選全台山海亮點

為迎接2026年農曆春節連假，交通部觀光署攜手各縣市政府針對2026-2027年「台灣觀光100亮點」推出精采走春提案，邀請民眾在馬年新春期間，深度體驗臺灣各地的山海自然與在地人文。觀光署表示，今年春節各縣市展現出高度的創意與在地特色，無論是親子族群、熱愛自然的登山客，或是尋求文化沉浸的文青旅人，都能在臺灣各地找到專屬的「幸福密碼」。

北臺灣：山海城市與茶韻日常

北臺灣的走春行程結合了壯闊地質與濃厚人文。基隆市以「和平島地質公園」的海蝕奇景搭配「海科館」的知性教育，呈現海港城的海洋魅力。臺北市精選貓空賞花、台北101觀景、松菸文創看展、大稻埕走春、西門町潮流及北投泡湯，邀民眾一次滿足自然、生態、歷史、潮流、藝術與溫泉等多元體驗，一起今馬「熊讚」迎新春！新北市與桃園市則推出自然與產業的對話，從淡水漁人碼頭的夕照、三牡猴百年聚落的礦村風情，到慈湖的衛兵交接，更有「臺灣客家茶文化館」預約制的新春封茶DIY，讓全家大小一同體驗茶香文化。新竹縣市則分別主打山林與自然的「剛剛好」旅行，司馬庫斯的櫻花盛開與湖光山色的青草湖，交織出最美的冬日風景。新竹市更於春節同步推出「風城印記」數位旅遊護照集章活動，邀請旅人走進山與湖的風景，為走春留下專屬回憶。

中臺灣：山城繁花與繽紛慶典

中臺灣的春節充滿活力。苗栗縣邀請旅人從白沙屯祈福開啟整年運勢，串聯舊山線鐵道風華、出磺坑歷史軌跡、觀霧雪見森林櫻花及南庄客家慢活氛圍，一次感受山城六大亮點的幸福魅力。臺中市除將迎來福壽山農場浪漫千櫻園及武陵農場櫻花季，今年燈會亦引進全球超人氣IP「姆明（Moomin）」現身市區，邀請民眾開心打卡。彰化縣則以「全臺最強老街」鹿港為核心，串聯臺灣玻璃館與餅乾學院，體驗工藝與年味的結合。南投縣邀請民眾在年節飽食後走進溪頭自然教育園區，透過山林健行、森林瑜珈與茶席體驗，在蓊鬱林木間吸收芬多精，洗滌身心壓力。

南臺灣：鐵道古韻與視覺盛宴

南臺灣的走春氛圍最為熱鬧。雲林縣可至雲林溪藝文廊帶享受城市慢活的日常魅力，亦可至充滿農村風情的金湖休閒農業區，感受濱海農村的勞動樂趣與豐收喜悅。嘉義縣市則依託阿里山林業鐵道的歷史感，帶領遊客穿梭山城老街，瞭解百年林業與鐵道交織的城市記憶。臺南市則邀請民眾走訪關子嶺溫泉風景區體驗美容養顏的泥漿溫泉，還能品嚐山產美食、東山咖啡、走訪觀光工廠等諸多特色景點。高雄市今年力邀經典IP「超人力霸王」降臨愛河灣，民眾可安排輕旅行走訪高雄燈塔、大港橋愛河灣、衛武營國家藝術文化中心、壽山動物園、龍虎塔等地。屏東縣則在勝利星村日式建築群中，結合屏東燈節限定燈飾，展現復古與現代交融的美感。

東臺灣與離島：山海秘境與戰地風情

追求心靈洗滌的旅人可選擇東臺灣。宜蘭縣冬山河的生態綠舟與傳統藝術園區，深度展現常民文化之美；花蓮縣邀請旅人走訪七星潭及瓦拉米步道，感受壯麗山海。臺東縣展現海岸與縱谷的雙重魅力，除有三仙台八拱橋與關山「天后邸家」彩繪稻田等打卡熱點，更結合關山走春市集，讓旅人在慢活步調中深度感受豐沛年味。

離島部分，澎湖縣首推搭船尋訪「員貝嶼」，近距離欣賞大自然鬼斧神工的「百褶裙」玄武岩石柱，感受石筆與墨硯在海天之間交織出的壯麗景觀，在純淨祕境中迎接新春氣象。金門縣的經武酒窖與連江縣的芹壁、北海坑道，透過花崗岩地景與軍事史蹟的交織，提供沉浸式的文化感官體驗，帶領遊客領略鬼斧神工的戰地奇景。

此外，春節期間規劃前往離島搭機旅遊的民眾，於託運行李時請留意行李箱外部配件使用情形。行李箱綁帶若未正確固定，或過於鬆脫，可能於輸送過程中脫落，進而造成輸送機卡帶或設備故障，影響航班作業與旅客行程。建議旅客使用具安全扣環之行李綁帶，並確實固定於行李箱本體，避免懸垂或過長情形，以確保行李運送順暢，共同維護機場作業安全。

觀光署呼籲，春節期間各景點人潮眾多，部分景點有特定休園時間，建議民眾出發前先至各景點官網或「臺灣觀光資訊網」查詢最新資訊。此外，為提升旅遊品質，觀光署也鼓勵民眾多加利用「台灣好行」景點接駁公車或「台灣觀巴」優質套裝行程，亦可藉由「Taiwan PASS」交通電子票券，一同走入「台灣觀光 100 亮點」，盡情享受自在、從容的春節假期。