馬年春節過年換新鈔！2/9起455間銀行「限額換」一次看

農曆新年倒數兩個禮拜，許多民眾包紅包有換新鈔需求，中央銀行今（27）天公布，8家金融機構全台共455間分行兌換新鈔，2/9起可換至2/13，提醒民眾各銀行兌鈔供應有限額，有需要兌換的民眾需注意。

央行今天公布農曆新年換新鈔注意事項，表示2/9起至2/13，5天提供新鈔兌換，民眾可到臺灣銀行、臺灣土地銀行、合作金庫商業銀行、第一商業銀行、華南商業銀行、彰化商業銀行、臺灣中小企業銀行及中華郵政公司等8家金融機構，共455家分行。

廣告 廣告

央行指出，新鈔兌換期間，壹佰圓券每人限兌100張，貳佰圓等其餘各面額鈔券則酌量供應，有需要的民眾可前往兌換，不過各銀行每日新鈔供應有限額，民眾若無法充分換完需要的新鈔，可到其他鄰近兌換地點辦理。

此外，央行更鼓勵民眾以數位方式進行「紅包轉帳」傳遞心意，包括利用手機門號轉帳發放數位紅包；除可避開人潮，亦可節省社會資源，並達到數位轉型之效。

責任編輯／張碧珊

更多台視新聞網報導

中國外交部稱日本治安不佳、地震頻繁 籲公民春節勿前往

烏魚子正夯！迪化年貨大街網友必買指南 十大人氣海鮮乾貨一次看

蔡英文馬年春聯換風格了！俏皮版「福氣加碼」送祝福 可免費下載印製