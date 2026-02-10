馬年春聯不能有馬？詹惟中警告丙午年「3禁忌3法則」 單數7字聯是破局關鍵

詹惟中特別提醒馬年春聯禁忌。翻攝詹惟中臉書

隨著春節將至，2026丙午馬年即將到來，許多民眾已準備張羅春聯增添喜氣。然而，命理師詹惟中特別提醒，今年貼春聯有個最重要的禁忌，馬年務必避開「馬」字以及「馬的圖案」，詹惟中解釋，這在命理學上稱為「值神在位不可沖撞」，若在馬年又貼上馬的圖案，恐怕會導致一整年「好事多磨」，建議民眾挑選時要格外留意。

貼春聯三大禁忌

詹惟中在臉書發布影片，提醒春聯除了圖案與字眼的挑選，最容易犯的三大禁忌，第一是「上下聯不要搞混」，以免壞了對聯的平仄與寓意；第二是「門外的福字不可倒貼」，雖然民間有倒貼代表「福到」的說法，但在大門口倒貼反而有將福氣「倒光」之意；最後則是「切勿詞不達意亂選聯」，若選了不符合自身現狀或意義不明的內容，全年的運勢寓意恐怕會隨之走針。

詹惟中曝光選春聯法則。翻攝詹惟中臉書

選聯三法則

想要為新年賺足福運，詹惟中也大方分享選春聯的「三法則」。首先應該選擇「單數聯」，並以「七字聯」為優先，因為「七」在藝術中屬於變化之數，象徵破舊立新、扭轉乾坤，其次，對聯內容應挑選簡潔且符合現代的好寓意，最後，他強烈建議選擇印有「鳳凰圖案」的春聯，正所謂「鳳凰不落無寶之地」，此舉能有效引領貴氣入室，為馬年奠定紮實的福運根基。

手寫春聯能量強

詹惟中在貼文中也強調，貼春聯的細節決定了來年的氣場，建議春聯盡量選擇「手寫的」，因為手寫墨跡往往帶有更強的能量；若春聯是出自於有能力的人或寺廟高僧之手，對於運勢更有加分效果。此外，字體選擇上以「厚實」為佳，象徵好事有成。



