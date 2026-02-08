馬年春聯別亂貼！專家警告「這4生肖」忌用馬字：貼錯恐招禍？

生活中心／唐家興報導

馬、鼠、牛、兔這四個犯太歲生肖，春聯選擇應以「不帶生肖、純吉祥話」為主。（示意圖／AI生成）

2026丙午馬年即將到來，許多民眾習慣在春節期間貼上馬年春聯或「馬到成功」的揮春來討個吉利，但您知道嗎？在傳統民俗與本命年風水禁忌中，特定的犯太歲生肖若在門口貼上帶有「馬」字或馬圖案的春聯，極可能觸犯「直呼太歲名諱」的禁忌，導致好運變波動。

【太歲頭上動土？本命年屬馬者最忌「直呼名諱」】

在玄學命理中，本命年又稱為「值太歲」，民間更有「太歲當頭坐，無喜恐有禍」的說法。專家指出，春聯代表一家之門戶，象徵開門迎福，但如果屬馬的人在馬年於自家大門貼上帶有「馬」字或馬匹圖案的春聯，無異於在太歲頭上點名，形成「沖撞太歲」的局勢。

更深層的命理原因在於，丙午馬年容易引發「午午自刑」，這意味著能量過於強旺反而容易導致情緒波動、口舌是非或運勢起伏。因此，本命年的人應保持低調，避開與當年生肖直接相關的字眼，以免放大負面能量。

【不只屬馬要注意！這4生肖馬年貼春聯要當心】

根據民俗專家的建議，馬年不僅是屬馬的本命年，其他如屬鼠（沖太歲）、屬牛（害太歲）、屬兔（破太歲）的人，在選擇揮春時也應格外謹慎。由於這些生肖與流年太歲存在相沖或相剋的關係，若在家中張貼「駿馬奔騰」或「馬年好運」等字句，可能會間接衝擊家運。

甚至有民間說法打趣道，若運勢不佳，「馬到成功」恐被諧音解讀為「馬上出事」，雖然這多為心理慰藉，但對長輩而言，避開這些特定字詞，更是為了求一份新年心安。

【開運春聯怎麼挑？專家點名「這幾句」最安全】

如果您正是上述提到的4個生肖，難道馬年就不能貼春聯了嗎？其實不然。專家建議，可以捨棄帶有生肖圖騰或特定字眼的紅紙，改用通用型的吉祥話，這類詞句不挑生肖、不犯忌諱，效果反而更溫和平穩：例如「大吉大利，五福臨門」、「萬事如意，闔家平安」、「招財進寶，身體健康」等。

此外，由於馬年五行火旺，若能選擇帶有土屬性（如黃色字體）的設計，更有助於洩掉過旺的火氣，穩定情緒。

【心誠則靈趨吉避凶 低調才是開運之道】

傳統禁忌本質上是古人「趨吉避凶、謹慎低調」的生活智慧。在丙午馬年這個火氣較旺的年份，保持微笑、情緒穩定就是最好的風水。貼春聯時，多一份細心與體貼，避開可能產生誤會的字詞，才能真正讓家門「開門見喜」，迎來一整年的平安與順遂。

【專家貼心提醒】

台灣知名命理專家柯柏成曾多次提醒民眾，貼春聯時應掌握「趨吉避凶」原則。他指出，春聯與姓名避諱相似，本命年屬馬者若在門口貼上「馬」字，易形成命理上的「自刑」，產生過多自我糾結與負面情緒。

柯柏成建議，對於馬、鼠、牛、兔這四個犯太歲生肖，春聯選擇應以「不帶文字、純圖案」或「不帶生肖、純吉祥話」為主。他強調：「避開特定生肖字眼，能降低與流年太歲磁場的直接對撞，改用『大吉大利』等中性詞彙，才是最穩健的開運策略。」

