馬年春聯千萬別寫「馬」！命理師警告會犯禁忌

春節即將來臨，家家戶戶準備貼春聯迎接新年。然而命理界卻傳出重要提醒，2026年為丙午馬年，貼春聯須格外謹慎。

命理師詹惟中於社群平台發文強調，今年是「午馬當值」年份，春聯絕對要避開「馬」字與馬的圖案。他解釋此為「值神在位，不可沖撞」，若未注意觸犯此禁忌，恐導致整年「好事多磨」，影響全年運勢發展。

關於貼春聯的正確時機，命理師小孟老師建議選在除夕夜早上6點到中午12點之間進行。他特別提醒，貼新春聯前必須將舊春聯撕除乾淨，絕對不可將新春聯直接貼在舊春聯上方，但撕除舊春聯則不需特別挑選時辰。

在春聯種類選擇方面，小孟老師表示可貼福字、財字，反貼象徵「福到」或「財到」，米甕外貼「滿」字代表豐盛滿溢。但他特別警告不可貼「春」字，因春字多用於特種行業場所，貼春字容易招來爛桃花。

詹惟中進一步說明貼春聯三大禁忌。第一，上下聯不可貼反，正確貼法為面對大門時，右手邊貼上聯，左手邊貼下聯。判斷方式依循「仄起平收」規則，末字為仄聲（注音三、四聲）為上聯，平聲（注音一、二聲）為下聯。貼反將導致運勢逆轉，好氣場變成外流。

第二項禁忌為門外福字不可倒貼。詹惟中解釋，大門倒貼福字等同將福氣拒於門外，正貼才代表「開門迎福」。門內福字則可倒貼，寓意「迎福到」。

第三，選擇春聯須符合自家情況，避免詞不達意。詹惟中舉例，曾見有人將祝賀新婚對聯貼在大門，不僅尷尬還會敗運漏氣。

在春聯挑選法則方面，詹惟中建議選擇單數對聯，尤以七字聯為佳。他解釋數字七為變卦之數，有「逢七必變」之說，具有「破舊立新、扭轉乾坤」寓意，特別適合運勢不順者選用。

此外，春聯寓意應簡潔明瞭，符合時代潮流，避開艱澀難懂的古舊對聯。詹惟中強調「接地氣才能接福氣」，選擇直白扣合當下的吉祥話較為適宜。

今年特別推薦選擇帶有「鳳凰」圖案的春聯。詹惟中表示，2026年為鳳凰騰飛之年，「鳳凰不落無寶之地」，貼鳳凰春聯可提前引貴氣入室，為新年奠定福運根基。

小孟老師補充，大門春聯數量最好貼單數，因單為陽、雙為陰，貼雙數春聯容易招陰。若家中當年有辦喪事則不宜貼春聯，因春聯代表喜事，容易與喪事相沖。

兩位命理師均強調，手寫春聯能量較印刷品強，若春聯來自德高望重人士或有寺廟高僧簽名則更佳。字體宜選擇厚實筆劃，象徵好事有成。

