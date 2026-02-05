馬年春聯拍賣比拚 韓國瑜限量版4900元、台灣尚勇429元、高嘉瑜春聯350元居前三

今年立法院長韓國瑜限量版春聯每幅叫價250至4900元再蟬聯最熱門春聯。周志豪攝



記者周志豪／台北報導

農曆春節將至，不少政治人物會應景自製春聯免費發送，向民眾拜年。只是常有民眾領取春聯後，轉手即上網拍賣，價格也意外成當前政治人物行情表，其中立法院長韓國瑜限量版春聯每幅叫價250至4900元再蟬聯最熱門春聯。

特別的是，韓國瑜不僅限量2000張的Q版娃娃版「馬上幸福」春聯拍賣喊出天價，連一般燙金版都叫價30至1850元不等。而與副院長江啟臣聯名版，也以50至500元標售，而與藍委柯志恩聯名版，也叫價每張70元。

而延續「12強棒球賽」奪冠氣勢，由兼中華職棒會長的民進黨立委蔡其昌印發今年「台灣尚勇」春聯詢問度一樣強強滾，在國內多個拍賣網站上，也喊出每張要價50至429元高價，也是綠營政治人物中叫價最高春聯。

另外，過往也具高人氣的前綠委高嘉瑜，馬年簽名版春聯「馬尼滿滿-恭賀新禧」春聯，今年叫價一樣達到每幅200至350元不等，仍舊具高人氣。另外綠委王世堅（一馬當堅）與黃捷（馬年行大運）春聯，則每張叫價60元。

至於過往也獲民眾歡迎的前總統馬英九親筆馬年春聯，今天在拍賣網站上叫價則趨於「平淡」，每幅拍售價30至100元不等，也首度被前總統蔡英文的「福氣加碼」的每張80至120元喊價「超車」。

而現任總統賴清德與副總統蕭美琴聯名的「七喜春來」春聯，雖喊出每幅要價150元，但在知名拍賣網站上僅有1賣家拍售，顯見市場有限。

六都直轄市長製發春聯中，喊價最高的出乎意料為新北市長侯友宜的「馬祥厚運」，每幅叫價29至79元。其次則為台北市長蔣萬安的「今馬熊讚」春聯,每張叫價29至50元，以及台中市長盧秀燕的「馬上有錢」，每張15至45元。

而高雄市長陳其邁的「躍馬迎福」、「駿騰迎祥」春聯，在拍賣網站上則叫價每張40元。桃園市長張善政的「馬載祿厚」春聯則是每幅叫價25至39元。但台南市長黃偉哲「金馬伍吉」春聯，或許因推出太晚，並無賣家拍售。

另外，由蔣萬安與台北市議員徐弘庭聯名，知名作詞人方文山撰寫的「馬踏飛燕」春聯，雖引發爭議，但目前拍賣網站上也還無賣家拍售。

