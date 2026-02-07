馬年春聯超夯 陳鳳馨爆韓國瑜正在找回「這一群人」

為迎接馬年到來，不少政治人物都會利用創意，設計出各式春聯，今年立法院長韓國瑜以「馬上幸福」為春聯題辭，寄寓對國家與全民的祝福，吸引大批民眾領取。媒體人陳鳳馨昨（6日）表示，這當然是人氣指標，韓是一位特殊政治人物，「能夠在大落後大起，光這點很多政治人物就比不上」。

陳鳳馨6日在中天《大新聞大爆卦》中表示，韓國瑜Q版春聯是限量2千張，自己也拿不到，燙金版最高在網路上也喊到1850元的價格，猜測賴清德一定會覺得很扼腕，賴粉絲怎沒把價格推上去？她並直言，這當然是人氣指標，韓是特殊政治人物、大起大落，但能夠在大落後大起，光這點很多政治人物就比不上。

陳鳳馨也談到，其實有很多人對韓國瑜的「愛恨分明」特別明顯，但最近這一兩年他當立法院長後，有為有守、非常認真，同時展現他幽默化解和堅持之處，這樣的風格和堅持立場，也讓自己有些本來看到韓要轉台的朋友，現在反而覺得他其實還不錯。

因此陳鳳馨認為，韓國瑜正在找回那些曾經支持過但後來離開的這些人，他的努力是被看到，這點可說是很大的基礎。她也說，自己對於國民黨誰挑戰2028都沒意見，但有機會的人都需要在這段期間累積對國政的熟稔程度，必須要強化國政準備，還要贏得民眾好感。

