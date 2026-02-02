馬年是關鍵 要翻身不能錯過獅子門戶 身價上億阿卡莎納帶你輕鬆顯化創造奇蹟

阿卡莎納正式成立FIVE TWO EIGHT，包括首發戰歌〈Fight for Love〉及療癒系新作〈Circles〉。(圖/阿卡莎納團隊 提供)

【警政時報 司徒／臺北報導】提到Master Sri Akarshana（阿卡莎納AKSN，原名Eric Ho）是一位從億萬富豪轉型為國際靈性導師、網紅及歌手的知名人物。他創辦了Iamverse組織，透過社群媒體傳授吸引力法則、靈性成長與顯化技巧，影響力涵蓋全球超過3,500萬人，並致力於透過音樂和愛傳遞正能量。網路雖然酸民很多，阿卡莎納拍影片表示，回我的酸民沒有一個是開藍寶堅尼。事實阿卡莎納喜歡美式幽默，他跟一般靈性導師不一樣，每天拍片豪宅、跑車、豪奢的杜拜生活，事實上他一直在顯化自己要的一切，更重要的是他的顯化課程數十年來，已經影響成千上萬人，不少企業家、網紅、創業主、想翻身的都找他指教。阿卡莎納表示，今年靈性提升，馬年很快可以顯化，校準意識能輕鬆改變現實創造一切。

提到Master Sri Akarshana (阿卡莎納) 的關鍵資訊，或有有些人很陌生，過去很早阿卡莎納曾是25歲即坐擁名車豪宅的年輕企業家，但在經歷物質滿足後的內心煩惱跟迷惘抑鬱後，於2019年前往喜馬拉雅山接受瑜伽大師訓練，成為靈性導師，因為他明白，人生不只是只有物質，透過內在神性的覺醒，他後來賣掉連鎖餐廳品牌，真正去開啟他的神聖道路。他在從事靈性前，就已創業成功，後來更有「開著藍寶堅尼的瑜伽士」之稱，因為他明白，只有結合了物質成功與靈性智慧，致力於教導人們如何在豐盛人生與心靈平靜之間取得平衡，才能讓世界不一樣。而阿卡莎納指出，自己已經有車有房衣食無缺，我希望未來有更多人翻轉生命，可以跟我一樣回饋世界、熱心公益，每個人對於這世界都是重要的一道光，這世界才能擁有更多光芒與希望。

阿卡莎納成為全球矚目的靈性導師並勇敢跨足歌壇。(圖/阿卡莎納團隊 提供)

「台灣連結世界的起點」在基隆和平島400週年之際 登上時代廣場宣傳「世界和平」概念。阿卡莎納熱愛公益與推廣：長年贊助已達數百萬元在肯亞開孤兒院跟學校，他致力於在肯亞進行長期公益，已投入約16年心力，不僅成立孤兒院與學校，每年捐助超過15萬英鎊幫助300多名兒童。他透過自身經歷，傳遞吸引力法則與內在豐盛，強調愛與回饋。 且每年都帶學員固定回肯亞做公益，並於2025年帶領團體《FIVE TWO EIGHT 五二八》來台，傳達「世界和平」與健康永續的理念，並在2026年1月18號登上紐約時代廣場一周傳遞「世界和平」的概念，特別的是，這次團隊在台灣基隆和平島拍攝，而基隆從1626年開始因為西班牙人來到和平島而走進世界的舞台，成為「台灣連結世界的起點」，在 2026 年也正式踏入 400 週年，內在覺醒的他知道，未來世界混亂，唯有靈性覺醒，世界才有更多光和愛與希望。

2026是靈性啟動的一年 你正在對齊什麼才能真正顯化你要的一切。阿卡莎納表示，很多人在這物質世界，想要翻身，我們靈性來講就是要去創造，顯化，對很多人來說「沒有用」，不是因為你不夠努力，而是你從來沒被教過正確的方式

你可能也試過顯化。你看過書、聽過課、做過練習。但結果卻常常是，想要的沒有來，不想要的卻一直重複。不是你不行，而是顯化本來就不是靠硬撐、硬想、或盲目相信。而是你是否知道：如何對齊自己。當你的內在是混亂的，顯化只會讓混亂被放大。當你的能量是對齊的，健康、關係、金錢與人生方向，會開始自然流動。其實2026年是馬年，也是【靈性啟動】很關鍵的一年，這正是為什麼我們設計了這場【5天顯化挑戰】，且親自由阿卡莎納 親自帶領，一步步帶你回到顯化真正該走的順序：不是逼自己更正向，而是讓你不再困惑、不再內耗開始清楚知道， 你正在對齊什麼才能真正顯化你要的一切。

阿卡莎納一月才帶領團隊FIVE TWO EIGHT登上紐約時代廣場。(圖/阿卡莎納團隊 提供)

想要翻轉生命 不能錯過阿卡莎納親自引導《5天顯化挑戰》線上分享會。如果想翻轉生命，邀請您一起參與 Master Sri Akarshana 親自引導的《5 天顯化挑戰》線上分享會，阿卡莎納指出，在這 5 天裡，你將學會如何：釐清真正影響你顯化結果的關鍵，將「想要」轉為清晰、可對齊的意圖，不用混亂、不用硬撐，也能開始感覺到改變這不是更多資訊，而是把顯化「用對」的一次重新校準，重新讓命運翻轉！想翻轉生命不能錯過阿卡莎納親自引導《5天顯化挑戰》。

關於阿卡莎納及FIVE TWO EIGHT 五二八：在追求物質與心靈平衡的時代，Master Sri Akarshana（前名 Eric Ho）現簡稱（阿卡莎納AKSN），成為全球矚目的靈性導師。他從年輕創業成功、累積億萬財富的企業家，蛻變為引導千萬人追尋內在豐盛的精神導師，並勇敢跨足歌壇，透過音樂傳遞療癒能量。2025年阿卡阿納正式成立FIVE TWO EIGHT，包括首發戰歌〈Fight for Love〉及療癒系新作〈Circles〉，五二八由被粉絲暱稱為「歌神」的阿卡莎納領軍，攜手NIKA、劉玳妍、MIA、KAINA組成，其中最受矚目的成員之一，正是當年紅極一時「老鷹四少」成員之一的陳彥允（NIKA），久違以團體身分回歸樂壇，更在2026年一月登上紐約時代廣場，消息一出即引發高度國際關注。

FIVE TWO EIGHT 五二八以音樂作為傳遞愛、和平與療癒的媒介，也因此被媒體譽為「國際療癒系天團」。阿卡莎納也進一步分享，「五二八愛的頻率（528 Hz）」被稱為「奇蹟頻率」或「愛的頻率」，與身心靈療癒相關，被認為有助於減壓、修復細胞與提升心情。阿卡莎納表示，世界正處於混亂與對立並存的時代，希望透過音樂，讓更多人重新理解「和平」與「愛」的價值，「願世界上的人類能更彼此理解，在地球的日子裡學會珍惜愛與和平。」

