馬年最強穿搭！專家揭12生肖走春「開運色」：這類人必穿紅色

生活中心／王文承報導

民俗專家王老師特別拍攝影片，分享2026年丙午馬年「12生肖走春幸運色」，提醒只要穿對顏色，就有機會提升整體運勢、開通財路。（示意圖／翻攝自pixabay）

農曆春節即將到來，不少民眾除了返鄉團圓，也會趁著連假期間外出走春、踏青。對此，民俗專家王老師特別拍攝影片，分享2026年丙午馬年「12生肖走春幸運色」，提醒只要穿對顏色，就有機會提升整體運勢、開通財路。

專家揭12生肖走春開運色：這類人必穿紅色

王老師在臉書粉專「王老師幫幫我・生活中的易經開運策略」發文指出，過年期間若男女朋友想添購新衣，千萬不要出手阻止。她表示，新年買新衣本身就象徵「除舊布新」，同時也具有開啟新財運、迎接好運的寓意。

此外，過年走春也是重要習俗之一，而「怎麼穿」其實大有學問。王老師也在影片中點出12生肖於丙午馬年的穿衣開運指南，建議可依生肖選擇對應的幸運色：

生肖鼠、生肖豬：藍色、白色、淺灰色

生肖牛、生肖龍、生肖羊、生肖狗：咖啡色、紅色、紫色

生肖蛇、生肖馬：綠色、紅色、紫色

生肖猴、生肖雞：棕色、白色

生肖虎、生肖兔：藍色、綠色

不過，王老師也特別提醒，若衣櫃中沒有上述顏色的服裝，或本身並不喜歡這些色系，也不必勉強，只要挑選自己喜歡、穿起來開心的衣服即可。她強調，「心情愉快、充滿喜悅」本身就是最好的招財方法，也是過年最重要的開運關鍵。

三立新聞網提醒您：

民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。

以上言論及圖片僅供參考，不代表本網立場。

