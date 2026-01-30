馬年最早國運籤出爐！高雄五甲關帝廟開出「中上」

高雄鳳山區五甲關帝廟透過神明降臨、筆生寫成籤詩的獨特方式，開出全國最早的馬年國運籤，廟方公布籤詩內容屬於「中上」等級，預示上半年運勢有利，下半年則趨於平穩。

據《自由時報》報導，籤詩為「丙馬奔馳景色新，午看造福照財神，年華處處芬甘露，樂業工商四海行」，首句顯示國運強勁且充滿變動，經濟表現亮眼並揚名中外，對世人有利。廟方解讀，駿馬奔馳象徵迎來新局面。

廟方特別提醒，今年逢60年一遇的赤馬紅羊劫，則有高度動盪與不安的警示，包括天災、政治衝突等。尤其農曆3至5月要留意天災等狀況，農曆6月政局可能受到國際變化衝擊。

廟方指出，政府在追求國家經濟發展的同時，也要注重積累福報，應重視民生、穩定經濟，縮短貧富差距，改善物價上漲問題。此外，若政府政策能照顧基層、青年、弱勢族群，社會氛圍將轉暖、民心得以回穩。

廟方提到，台灣對外貿易、國際往來頻繁，顯示經濟走向外放，國際能見度提升，各行各業可望安居樂業、蓬勃發展，不過須留意地緣政治與能源議題。2026年底大選即將到來，國運籤提醒「和氣生財」、「同心知義理」，須保持內部和諧，守住社會正道。

《中天提醒您｜民俗說法不代表本台立場，僅供參考，切勿過於迷信》

