馬年最鬧吉祥物！中國「馬份春聯」爆紅

▲「馬份春聯」在中國爆紅，吸引國際外媒像是《BBC》、《CNN》等關注，引發熱議。（合成圖／翻攝自微博、Tom Felton的IG）

[NOWnews今日新聞] 2026年是馬年，許多馬年的吉祥物在春節前買氣強強滾，各商家也推出不少馬年應景小物。不過，中國有一款超特別的爆紅春聯，連國際外媒像是《BBC》、《CNN》等都關注，那就是「馬份春聯」，這位哈利波特電影中的知名反派，由於馬份在中國被翻譯為馬爾福，名字相當喜慶，讓他意外成為春聯吉祥物，連演員本人都在IG轉發，讓大家笑翻。

哈利波特的經典死對頭跩哥馬份（Draco Malfoy），名字在中國被翻譯為馬爾福，被網友衍生為「馬年爾等有福了」的縮寫，加上演員費頓（Tom Felton）當年在電影中金髪碧眼、脣紅齒白的富家公子哥模樣，意外地與節慶氣氛相當適配，印有馬份照片的春聯在中國爆紅，成為馬年討喜氣的魔法吉祥物。

▲馬份春聯在中國爆紅。（圖／翻攝自微博）

不過，這股熱潮看在外國人眼中多少有些不明覺厲，尤其馬份在哈利波特中明明算是個反派，卻因諧音梗在中國變成趨吉避凶的象徵，這樣的反差，讓《BBC》、《CNN》等外媒皆有報導，報導中除了解釋「馬爾福」名字諧音和馬年吉祥話的關係，也順便介紹了中國春節的習俗。

而相關報導又被費頓轉發到個人IG的限時動態中，「馬爾福」本人親自認證，相關話題又再度在微博引發熱議，中國網友紛紛留言表示，「還能這麼玩」、「活久了竟然見到本人玩梗」、「還是小時候帥啊」、「想到這個的人是個天才」。

