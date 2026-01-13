馬年最「發」伴手禮 CUPETIT卡柏蒂麻將禮盒暨國際三星小布列酥餅搶市

【民眾網諸葛志一臺中報導】隨著農曆馬年即將到來，法式精品甜點品牌「CUPETIT卡柏蒂」首波推出的《駿馬花禮》系列，以多元豐富品項與時尚色系，成功搶占企業高端贈禮市場，創下亮眼的口碑與好評，部分款式更出現完售佳績。

延續年節送禮氣勢，CUPETIT卡柏蒂進一步鎖定「年節氛圍感」與「送禮趣味性」，巧妙結合過年不可或缺的娛樂「麻將」，推出話題性十足的《富貴發財》麻將鐵盒限量收藏款，再度為新春送禮注入創意與驚喜。

品牌將法式優雅與台式趣味完美融合，結合台灣年節文化中發財好運的吉祥寓意，推出四款新春限定吉祥字樣包裝，讓走春送禮不僅吸睛、話題性十足，更充滿討喜祝福。

年節聚會少不了牌桌切磋與親友寒暄，CUPETIT卡柏蒂特別將中秋節好評熱賣、供不應求的「小布列塔尼酥餅」升級為2026年節限定的「富貴發財」系列。打破傳統曲奇厚重且易碎的口感，打造成一口尺寸，不沾手也不掉屑，在走春聊天或摸牌切磋時，能保持優雅姿態，從容享受頂級味蕾饗宴。

《圖說》CUPETIT卡柏蒂2026新春限定《駿馬花禮》全系列。

CUPETIT卡柏蒂小布列塔尼酥餅選用歐洲頂級發酵奶油與法國鹽之花，精準掌握鹹甜交織的完美比例。除了中秋熱銷的「經典原味」與「經典可可」，今年春節更獨家推出「深焙紅烏」與「桂香金萱」兩款台灣茶風味，將法式酥餅工藝與在地細緻茶香完美揉合。

最令品牌引以為傲的是，小布列系列在2026年榮獲有「食品界米其林」之稱的iTi國際風味絕佳獎（原iTQi）肯定：經典原味憑藉卓越層次，榮獲三星最高榮譽，經典可可亦摘下一星獎章肯定。四款口味組合豐富，由三星殊榮的原味坐鎮「發」款，展現純粹奶油香；獲獎可可則在「財」款體現完美的苦甜平衡；「富」與「貴」分別由韻味悠長的紅烏與清雅的桂香金萱交織在地茶香。

為提供更多元且精緻的味蕾體驗，CUPETIT卡柏蒂今年特別展開重磅聯名。「緋紅盈喜」系列禮盒分別攜手兩大領導品牌：其一聯名「大武山牧場」，納入選用AA級鮮蛋製作的經典原味與特濃可可蛋捲；其二則與頂級中式點心品牌「無二」合作，精選高品質的經典芝麻與花生養生堅果酥。

即日起至1月27日，卡柏蒂年節禮盒開放早鳥訂購，最高可享88折優惠，單筆折後滿3,000再享單一地址免運。