馬年添財氣 銀行贈發財水開運小物迎新春

（中央社記者呂晏慈、蘇思云台北21日電）農曆新年即將到來，多數民眾都希望在馬年之初求個好彩頭，各家銀行抓準客戶心理，近期紛紛推出發財水、發財金等新春開運小物，祝福客戶財運一路暢旺。

銀行每天有大量金錢流動，常被視為聚財、生財及財源滾動的象徵，每年農曆春節前，各家銀行多會發放發財水、發財金、發財米等「銀行三寶」，讓民眾在新春之始開運招財。

台新銀行個人金融事業處執行長包國儀表示，可將發財水擺放在家中或辦公室財位，並於元宵節中午飲用，啟動財運；發財金則可隨身攜帶或放在辦公室，象徵財富穩穩在手，福運長久相隨。

台新銀今年推出「金庫納財禮盒」，內含馬年紅包袋、發財金，以及2罐特別設計的開運氣泡水，並於全台分行準備5萬8888份經金山財神廟祈福的開運發財金，8萬8888瓶吸附金庫財氣的開運水，以及YBO兒童會員專屬的5888個馬年主題提燈，致贈臨櫃辦理業務的客戶。

台北富邦銀行表示，今年已加碼準備8萬份經過竹山紫南宮香爐加持的發財金和10萬瓶發財水，仍可能供不應求，建議民眾及早前往分行索取。北富銀發財金將在2月9日起開始發送，凡財富管理客戶至分行交易，就可獲贈1份；發財水則將在2月23日開工日起開放領取，只要到全台分行洽辦業務就可領取1瓶。

國泰金控以永續核心，推出新春贈禮系列，像是由庇護工場製作的共好招財金，選用花蓮小農有機的發財米，以及結合傳統海棠窗花的馬年紅包袋等。此外，國泰金也推出限量的「馬年阿發紅包袋」，民眾完成指定任務，就可參加抽獎，有機會拿到限量版紅包袋。

永豐銀行將於新春推出開運「馬年四寶」，預計農曆春節前於全台125家分行，每日各發送限量88瓶發財水、預計送出逾3萬瓶，營業大廳也將提供2款發財糖，為客戶添福氣。

滙豐銀行也推出馬年限量招財幸運禮，包含經過金庫加持，助客戶招財開運限量3萬8888瓶的發財水，以及燙金質感設計，呈現滙豐守護神獅子的福氣滿滿紅包袋，提供給至分行辦理業務的客戶。（編輯：楊蘭軒）1150121