馬年玩創意 慈悲入畫福滿門

慈濟基金會邀約關懷戶、照顧戶子女，設計新年紅包袋。家住台中市北區的關懷戶蔡逸天，幾年前因為媽媽罹患癌症，家中一度陷入困境，志工長期陪伴，她也是中區新芽育成計畫的孩子，前年畢業後成為設計師，迎接馬年，她用馬的元素設計紅包袋，傳遞祝福。

租物處布置得溫馨整潔，26歲的蔡逸天從小有藝術天分，即使空間不大，家裡擺放許多她從小到大的作品。設計時專注認真，眼裡散發著光彩，蔡逸天大學畢業後，從事設計領域，她是中區新芽育成計畫的孩子，慈濟邀約設計紅包。

慈濟關懷戶 蔡逸天：「我希望馬年，可以用比較活躍的，然後比較動態的呈現，所以其實我一開始在構圖的時候，就希望說它可能是，有兩隻馬在互動。」

迎接馬年，以簡潔的線條描繪成雙馬兒的奔跑姿態，象徵好事成雙，也帶來新氣象。

慈濟關懷戶 蔡逸天：「我也是非常高興，我終於有辦法，就是以我現在的能力去回饋，從小小的一點點 ，開始慢慢累積。」

慈濟中區社福室社工 孫詩雅：「藉著這個機會，展現他們的亮點，展現他們的才能，也可以藉這這樣的設計，讓他們跟社會大眾，有個結好緣的機會。」

2018年，這個家被疾病打垮，蔡逸天的媽媽罹患乳癌和肺癌，經濟陷入困難，慈濟人展開關懷。

蔡逸天的媽媽 蔡天逸：「不管在精神上 還是在金錢上，這樣的過程，不是三言兩語能夠說出來，畢竟我當時是帶著，我很想要結束一切的那種，絕望感。」

志工陪伴帶來新的力量，即使經濟吃緊、心靈富足。

慈濟志工 湯美足：「媽媽也是很教育孩子，也都教育的很好 都很會溝通，很會看孩子的性向，都會讓他們去發展。」

不畏逆境，大學畢業後蔡逸天成為設計師，用專業協助紅包袋設計，用這樣的方式回饋，格外歡喜。

