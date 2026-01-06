馬年生肖套幣開放預購 定價2450元史上新高

生肖紀念套幣具有紀念意義，吸引不少藏家爭搶。央行今(6)日推出第3輪生肖紀念套幣系列中的「丙午馬年生肖紀念套幣」，每套售價高達新台幣2,450元，不僅較去(2025)年的蛇年套幣上調550元，更超越先前2012年壬辰龍年2,000元的紀錄，刷新歷來生肖套幣定價新高。此次發行總量為9萬套，即日起開放網路預購，並於1月底展開臨櫃銷售。

隨著金、銀、銅等貴金屬價格在去年大幅走揚，生肖套幣使用的原料成本大幅攀升，帶動今年馬年套幣的定價高於以往。以銀價為例，近一年漲幅超過1倍，金價與銅價亦維持高檔，相關行情變化直接反映在鑄幣成本結構上。

廣告 廣告

央行說明，生肖紀念套幣的發行定位以服務民眾與收藏市場為主，並非營利導向，但定價仍須貼近實際金屬市價，若售價明顯低於幣材本身的市場價值，反而可能引發套利空間，影響發行秩序。因此在原料價格高漲情況下，提高售價屬於必要反映。

在幣面設計上，馬年生肖紀念套幣維持一銀一銅的雙幣配置。銀幣面額新台幣100元，含銀1英兩，正面採局部鍍金奔馬造型，線條立體鮮明，背面首度結合台北101跨年煙火意象，成為本系列中的設計亮點。銅合金幣面額10元，正面以幾何元素勾勒馬匹輪廓，背面搭配局部上彩的繡球花圖樣，整體風格現代而細緻。

此外，包裝設計同步升級，馬年套幣外盒採用珠光斜織紋紙盒，展示底座與支架合而為一，豎立後可雙面陳列，兼顧收藏保存與展示賞玩需求，定位明確鎖定生肖收藏族群。

馬年生肖紀念套幣發行數量共9萬套，其中網路預購配額5萬套、臨櫃銷售4萬套。網路預購自今日上午10時起至1月12日受理申請，若申購數量超出配額，將以電腦抽籤方式辦理。中籤名單預計1月13日下午公布，完成繳款者自1月29日起，前往預購時選定的臺灣銀行分行領取。未參與或未中籤者，1月29日起可至臺灣銀行各分行臨櫃購買。

回顧歷年生肖紀念套幣的市場表現，「馬」向來與虎、龍並列為收藏圈偏好的熱門題材，象徵意涵鮮明，過往完售率普遍高於其他生肖。此次馬年套幣為第3輪生肖系列中的第10套，後續僅剩羊年與猴年尚未發行。

原文出處

延伸閱讀