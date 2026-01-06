馬年生肖紀念套幣亮相！每套2450元史上最貴 購買方法一次看

新的一年到來，中央銀行按照慣例推出生肖套幣，今（6）天「馬年生肖紀念套幣」正式亮相，並在上午10點開放預購。而由於銀價去年一整年漲幅突破100%，因此這次紀念套幣每套售價2450元，成為史上最貴。

央行推出馬年生肖紀念幣，一組包含一枚銀幣及一枚銅合金幣，銀幣正面以局部鍍金的馬匹圖樣為主題，背面是台北101跨年煙火；至於銅合金幣正面是以幾何元素交織出馬匹形體，背面則是部分上彩的繡球花。

銀幣及銅合金幣背面設計。圖／台視新聞

此次分為兩種購買方式，網路預購共有5萬套，民眾可從1月6日到1月12日期間購買，每人最多可買5套，1月29日開始可在台灣銀行各分行臨櫃購買，每人最多可買2套，這回一共發行9萬套，一套售價2450元，數量比蛇年多出1萬套，價格則貴了550元，漲幅將近三成，售價也創下歷年新高。

此次紀念套幣一共發行9萬套，可在網路預購或臨櫃購買。圖／台視新聞製圖

中央銀行發行局局長鄧延達表示，由於銀價飆漲非常猛，2025年就漲了140%，市場價值如果高於整個套幣的售價的話，這樣會產生有套利的空間，所以此次定價較高也是迫不得已。郵幣收藏家也指出，如今金、銀、白金跟黃金都大漲，加上外面白銀也不太好買，所以預期這組套幣會熱銷。

除了央行之外，台灣銀行也推出馬年彩色鍍金精鑄銀幣，銀幣圖案的主題是「一馬當先」，展現駿馬奔騰質感，限量5萬枚，每枚售價2460元。中華郵政則推出新年郵票，以「龍馬精神賀新歲」為設計概念，祝福新的一年神采奕奕！

台銀馬年銀幣、中華郵政新年郵票樣式曝光。圖／台視新聞製圖

