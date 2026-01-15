馬年看海走春秘境 靈鷲山打造「馬上有福」8大祈福點





新春走春，不再只是到景點拍照打卡，對許多人而言，春節假期是一段讓身心重新歸位、為新一年找回節奏的關鍵時刻。今年過年靈鷲山佛教教團以「迎春接佛，馬上有福」為主題，結合自然山海景觀與8大祈福點動線，打造一條兼具旅遊感與心靈感的走春路線，成為別具特色的走春行程。

位於東北角海岸的靈鷲山背山面海，融合漢傳、南傳、藏傳佛教三乘合一的精神，蘊藏清淨而穩定的能量。不同於熱鬧型觀光景點，這裡的第一印象，往往來自海風、山嵐與靜心的節奏改變。在無生道場羅漢步道高掛紅色 LED 燈籠的「心光大道」上慢步前行，喜氣在空氣中流轉，卻不喧鬧，反而讓人逐漸放鬆。

春節9天連假期間，上山與法師圍爐烤橘子，是靈鷲山獨有的暖心年味活動，還有「必訪八大祈福點」，串聯新春法會、祝福儀式、靜心禪悅與生活互動，以走讀方式，一站一站展開新年的第一趟旅程，讓新的一年「有佛」、「有 FU」，也真正「有福」。

走春第一站，從善法大樓的新春祈福法華法會開始，在莊嚴寧靜的氛圍中，為一年揭開序幕。財寶宮殿的財神法會與多元修法，成為許多民眾年年回訪的理由，還有今年首創的「財寶五妙供」，透過香、花、燈、塗、果，圓滿迎福延壽、除障開運與資糧俱足等心願。

在前兩站接受「有佛」的祈福後，第3站馬年限定的「馬上有財一桶金」，生肖屬馬的幸運兒出示身分證即可免費結緣小桶金；由五方佛珠串起的「好運五佛珠」，也成為不少人新年必備的護身祝福。

走到圓通寶殿，旅程節奏再次放慢。九分禪體驗、抄寫《心經》、茶禪品茗，讓人暫時離開手機與行程表，專注於呼吸與當下，對許多平日忙碌的上班族而言，這一站往往是整趟走春最難得的片刻。

來到「福城」，除了禮拜放光玉佛、多寶臥佛，還結合福氣糕、祈福牆、市集與集章活動，好吃、好玩、好逛的集福空間，熱鬧卻不失溫度，適合親子同行，也讓走春多了一份人情味與年味。

開山聖殿的新春舍利加持聖儀，殊勝難得，是開春不容錯過的祈福儀式；金佛殿「牽佛祈願」與千手觀音聖像群，搭配泰國高僧頌《吉祥經》的殊勝氛圍，讓新年的善願一次許好、許滿。

不管從哪一站啟程，最重要的一站「與師有約」，與開山住持心道法師拜年、敬茶、領受祝福，是非常溫暖的一站。許多民眾分享，一句叮嚀、一份祝福，往往成為陪伴一整年的力量來源，正是這樣真誠而不做作的互動，讓靈鷲山與一般觀光景點截然不同。

此外，走訪靈鷲山後，還可順遊三貂角燈塔、卯澳漁村、馬崗漁港、草嶺古道，或近來人氣高漲的貢寮環保公園落羽松林蔭大道，輕鬆串聯一趟結合自然、人文與心靈的東北角走春小旅行。

