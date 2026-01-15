馬年看海走春秘境 靈鷲山打造「馬上有福」8大祈福點

財寶宮殿新春財神法會，許多民眾年年回訪的理由。（圖:靈鷲山佛教教團提供）

新春走春不再只是拍照打卡，對許多人來說，春節假期是身心歸位、找回節奏的關鍵時刻。今年，靈鷲山佛教教團以「迎春接佛，馬上有福」為主題，結合自然景觀與8大祈福點，打造兼具旅遊與心靈感的走春路線，成為東北角的特色行程。

靈鷲山位於東北角海岸，融合三種佛教精神，擁有清淨而穩定的能量。這裡的海風與山嵐讓人放鬆，無生道場的「心光大道」上，喜氣洋洋卻不喧鬧。春節期間，上山與法師圍爐烤橘子，還有「必訪八大祈福點」，串聯新春法會、祝福儀式與靜心禪悅，讓新的一年「有佛」、「有 FU」，真正「有福」。

走春第一站是善法大樓的新春祈福法會，為一年揭開序幕。財寶宮殿的財神法會吸引眾多回訪者，還有新創的「財寶五妙供」，圓滿各種心願。第3站的「馬上有財一桶金」，生肖屬馬的幸運兒可免費獲得小桶金；「好運五佛珠」成為新年必備的護身祝福。

在圓通寶殿，九分禪體驗、抄寫《心經》與茶禪品茗，讓人專注於當下，對忙碌的上班族而言，這是難得的片刻。來到「福城」，除了禮拜佛像，還有福氣糕、祈福牆、市集等，適合親子同行，增添年味。開山聖殿的新春舍利加持聖儀是不可錯過的祈福儀式；金佛殿的「牽佛祈願」與千手觀音群，營造出吉祥的氛圍。

最重要的一站是「與師有約」，與開山住持心道法師互動，分享祝福，成為一整年的力量來源，讓靈鷲山與一般景點截然不同。走訪靈鷲山後，還可順遊三貂角燈塔、卯澳漁村等，輕鬆串聯一趟結合自然、人文與心靈的東北角小旅行。