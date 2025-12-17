馬年看馬戲 「幾米男孩的100次勇敢」台中登場

（中央社記者趙靜瑜台北17日電）由藝術家林懷民、幾米與FOCASA馬戲團跨界合作的「幾米男孩的100次勇敢」節目，2026年大年初三將前進台中圓滿戶外劇場演出，讓台中民眾在農曆馬年有馬戲相伴。

FOCASA馬戲團發布新聞稿表示，「幾米男孩的100次勇敢」將於可容納5000名觀眾的圓滿戶外劇場上演。這是林懷民聯手FOCASA將幾米繪本角色搬上舞台，結合馬戲、舞蹈、音樂與投影的大型跨界演出；該演出曾於2025年在台南、高雄登場，2026年春天將受邀香港藝術節，累計39場全部完售。

廣告 廣告

FOCASA馬戲團2024年於台中文心森林公園，盛大舉辦「台中夏日馬戲節」，兩日吸引約9萬人次，締造夏日親子藝文慶典。

2026年則將建造一座限定6天的馬戲主題樂園，結合藝術、市集、遊逛、節慶跨界交融的文化嘉年華，大年初三至初五（2月19日至2月21日），再加上228連假（2月27日-3月1日），共6天演出。（編輯：吳素柔）1141217