馬年磁場大洗牌！4生肖遇貴人「點石成金」 躺平就有錢進帳

記者鄭玉如／台北報導

邁入2026年丙午馬年，塔羅牌老師艾菲爾指出，4生肖在未來25天將迎來翻身契機，靠眼界與人脈吸金，貴人助攻，有望點石成金。（示意圖／PIXABAY）

邁入2026年丙午馬年，馬年象徵「奔騰」與「速度」，意味財富與機會的降臨，可能比往年更迅猛。塔羅牌老師艾菲爾在臉書粉專指出，接下來的25天，宇宙磁場悄悄為4生肖鋪出一條「翻身」的紅毯，這段時間的好運並非來自苦力，而是「眼界」與「人脈」的火花碰撞，即將在這一波紅馬年的開春浪潮中，接住財神爺遞來的金鑰匙，在貴人相助下，有望點石成金。

▎生肖猴

在未來25天，生肖猴將深刻體會到何謂「腦袋就是金庫」，他們天生機敏、反應快，近期會遇到懂得欣賞的「伯樂」。例如在一次不經意的場合，或許是長輩的壽宴、正式的產業交流，生肖猴跳躍性邏輯的發言，意外吸引到一位重量級前輩的注意。

貴人看重的正是他們「不按牌理出牌」的生命力，不僅會給予極具價值的實戰建議，更可能直接撥出資源，讓點子變成實質的營收。這是一波「才華變現」的紅利，建議多向年長或資深的前輩請益，隨口一句的經驗談，可能就是價值百萬的商業情報。

▎生肖鼠

生肖鼠在未來25天，財富的源頭藏在「聽話的藝術」，他們天生細膩，能從紛亂的環境中捕捉到微小訊號，近期將在社交圈中獲得含金量極高的「關鍵資訊」。或許是在與老友敘舊時，對方無意間透露行業動態或內部缺口，讓他們瞬間察覺到其中的獲利空間。

貴人就隱藏在日常聯絡人當中，提供的不一定是錢，而是「搶先一步的機會」。這段時間，不需要大張旗鼓地開拓新市場，只需守住人脈網，保持謙遜的傾聽態度。一旦掌握1%的人才知道的資訊落差，原本平淡的業務也能點石成金，讓他們精準地避開風險。

▎生肖虎

生肖虎在未來25天，運勢呈現一種「高科技感」的爆發。強大的行動力在此時，最適合與現代化的工具結合。轉捩點可能發生在他們正為繁瑣的流程感到疲憊時，遇到一名精通數位系統、網路行銷或自動化工具的貴人，為他們的事業插上翅膀，從傳統的體力消耗戰，轉型為高效的打擊。

這是一場「效率革命」，讓生肖虎每一分努力都能產生十倍的收益，建議他們在這段時間，多接觸跨領域的科技交流，或主動向「數位原住民」請益。只要敢於擁抱改變，原本拖累他們的繁文縟節，都會在科技的點化下，轉化為通往致富之路的平坦大道。

▎生肖龍

生肖龍在未來25天，將迎來一場「地位與財富」的同步洗牌。他們與生俱來的格局與氣場，在紅馬年的開端最容易被權力上位者看見，例如發生在一次正式的彙報，或是高層的餐敘中，他們的穩重與對未來的宏觀眼光，讓在座的權威人士深感驚豔。

貴人可能是生肖龍的大老闆、或是一位能決定資源配置的決策者，貴人的欽點、一次公開的稱讚，直接為他們換來稀缺的合作權或高額紅利。這是一場關於「身價」的點石成金，當獲得頂級貴人的背書，原先難談的生意會變得易如反掌。建議保持最佳精神狀態，當權威伸來橄欖枝，請自信地展現實力，將帶領他們跳脫現有的層級，直達財富的核心。

