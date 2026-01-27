馬年祈福點燈要趁早！旗山天后宮2026「斗燈」開放 錯過再等一年

旗山天后宮開放2026馬年斗燈 名額有限錯過再等一年。〈圖／記者蔡宗武翻攝〉

【警政時報 蔡宗武／高雄報導】位於高雄市旗山區的旗山天后宮，即日起開放信眾辦理點燈祈福服務，迎接2026年馬年到來。廟方指出，馬年斗燈數量相當有限，名額一旦額滿，須再等待一年，提醒有意祈福的民眾把握時機。

旗山天后宮依循傳統道教科儀，每逢農曆初一、十五，皆特別聘請專業道士為點斗燈的信眾進行誦經祈福，祈求平安健康、消災解厄，同時祝願事業順遂、財運亨通，讓信眾在新的一年獲得神明庇佑。

廟方表示，斗燈為道教禮斗儀式中的重要法器，由多項象徵吉祥的器物組成，包括代表元神的元神燈、象徵萬星的米、守護斗燈的七星劍、延年益壽的尺、破除邪崇的剪刀、召吉納祥的秤、映照元辰的鏡，以及守護本命元辰的斗傘與記載信眾資料的斗籤，蘊含完整的祈福意涵。

斗籤可書寫同一戶籍全家人的姓名與出生年月日，並透過每月初一、十五的誦經儀式，為信眾祈求闔家平安、運勢順遂。天后宮目前開放的總斗首、聖母斗、南斗、北斗、文昌帝君斗、福德正神斗等多款斗燈，皆為限量名額，每款僅一席，極具珍貴性。

此外，廟方同步推出回饋活動，即日起凡完成點斗燈者，即可獲贈「馬運亨通」金箔手機貼一份，數量有限，送完為止，增添新春喜氣。

信眾可親赴旗山天后宮服務台洽詢，或透過線上方式辦理點燈。廟方也歡迎民眾在新春之際走訪天后宮，為自己與家人點亮一盞象徵平安與希望的斗燈，迎向順遂安康的新一年。

旗山天后宮

高雄市旗山區永福街23巷16號

服務專線 07-6612037

歡迎蒞臨旗山天后宮服務台洽詢，也可以採取線上點燈。

