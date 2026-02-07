馬年福安揮毫市集 宜蘭市衝出超人氣

宜蘭市公所舉辦「馬年福安-新春揮毫贈春聯暨文創市集活動」，宜蘭市長陳美玲出席。（記者董秀雲攝）

宜蘭市公所於今（七）日上午九時至下午四時，在宜蘭市立圖書館廣場盛大舉辦「馬年福安-新春揮毫贈春聯暨文創市集活動」，吸引大批市民參與。現場統計，活動期間人流粗估近五千人次，並成功帶動約二五OO人次走入圖書館，為新春假期注入熱鬧而溫馨的文化氣息。宜蘭市長陳美玲出席，縣議會議長張勝德、縣議員林麗、市代連聖懷、唐正忠、鄭吳阿霞、佛光大學建築環境設計學程老師楊俊傑、宜蘭市立圖書館長李玉惠共襄盛會。馬年福安幸福宜市讚！

宜蘭市長陳美玲表示，市公所長期以圖書館作為文化交流的核心場域，透過書法揮毫、藝術創作、閱讀推廣與文創市集的結合，讓傳統年節文化能以貼近生活的方式持續演繹與傳承，展現圖書館作為城市客廳的多元樣貌。期盼在「馬年福安」的意象引領下，宜蘭能在新的一年持續向前奔馳，共同邁向更美好的幸福宜市。

現場由金同春書會書法老師揮毫書寫春聯，民眾不畏低溫排隊索取、氣氛熱絡，一幅幅墨香春聯成為不少家庭迎新年的最佳開端。佛光大學建築環境設計學程老師楊俊傑擔綱繕印本舖帶來的版畫年畫與絹版拓印體驗，也吸引許多親子留下專屬於自己的新春記憶。深受小朋友喜愛的「捲捲姐姐說故事」同樣滿座，笑聲與掌聲不絕於耳，為活動增添溫暖而明亮的童趣時光。

同步登場的「心動文創市集」集結文創手作、視覺藝術、創意食飲與餐車等共四十一攤特色品牌，從銀飾、陶作、金工、木藝到插畫創作，再到甜點、咖啡與餐車美食，形成層次豐富的市集風景。現場亦設有好書交換與國稅局宜蘭分局宣導攤位，讓文化推廣、閱讀分享與生活資訊自然融入活動之中。

活動同時結合公益關懷，推出新春限定「馬年福安紅包」兌換活動，民眾以文創市集消費集點或捐贈發票兌換好禮，所募集發票全數捐贈予阿寶基金會，讓新春祝福化為實際行動，在城市中持續傳遞善意。整日活動並安排古箏音樂團體與街頭藝人輪番演出，悠揚樂聲與人群笑語交織，營造出溫暖而生動的新春節慶畫面。