馬年福袋大戰！全聯367萬豪車、家樂福88萬金條 愛買100元抽i17

賣場馬年福袋大戰開打！全聯攜手美國戶外生活風格品牌推出3款福袋，最大獎祭出2台豪華夢幻車款，分別是市價約367萬PORSCHE Macan EV以及市價約190萬Mercedes-Benz GLA 180 摘星版；家樂福福袋只要198元，保證袋袋有獎沒有銘謝惠顧，最大獎為88萬馬年金條；愛買馬年刮刮卡每張只要100元，頭獎為iPhone 17 Pro Max 256G。

全聯攜手美國戶外生活風格品牌推出3款福袋。(圖／全聯提供）

全聯馬年福袋最大獎祭出2台豪華夢幻車款。(圖／全聯提供）

全聯福袋最大獎祭出2台豪華夢幻車款

全聯「2026馬年福袋」將於2月17日(大年初一)上午9點於全聯、大全聯實體門市開賣，全聯表示，為了提高福袋中獎機率，主打福袋稀缺性，大幅降低福袋數量，使頭獎中獎機率提高為去年的1.6倍！福袋完銷業績可望突破4,500萬元，預計將帶動春節大檔整體業績成長超過1成。

大年初一討吉利，凡於全聯、大全聯實體門市 單筆消費滿500元，即可有機會獲得限量「十全十美發財金」乙份，全聯每店限量100份、大全聯每店限量200份，送完為止。

全聯2026馬年福袋攜手美國戶外生活風格品牌 POLER，推出3款結合機能與設計感的限量福袋，POLER「經典保溫保冷托特袋組」售價600元(1組抽獎序號)，POLER「休閒多用擴充袋組」售價600元(1組抽獎序號)，POLER「4吋摺疊推車組」售價900元(2組抽獎序號)，總計POLER福袋、福箱限量販售7萬個，發行8萬組抽獎序號。

最大獎祭出2台豪華夢幻車款，分別為PORSCHE Macan EV 白(市價約 367萬/台)，以及 Mercedes-Benz GLA 180 摘星版 黑(市價約190萬/台)，其他獎項包括POLER雙人帳篷-RAINIER聯名款、全電商購物金8888元、全聯5,000福利點等等。

家樂福馬年福袋保證袋袋有獎、沒有銘謝惠顧。(圖／家樂福提供）

家樂福馬年福袋最大獎為88萬金條。(圖／家樂福提供）

家樂福馬年福袋沒有銘謝惠顧！最大獎88萬馬年金條

家樂福「2026限量馬年福袋」將於2月17日(大年初一)上午10點於全台家樂福量販、超市開賣，每袋售價198元，全台限量15,000個，內容物價值近500元熱銷食品，每袋內附一張刮刮卡，張張有獎沒有銘謝惠顧。

家樂福今年端出7項大獎，總價值超過230萬，最大獎為88萬馬年金條 1個，其他獎項包括ed hardy 行李箱(價值6,888元) 5個、ed hardy 保溫杯 (價值1,399元) 10個、飛利浦沙龍級護髮負離子吹風機(價值5,320元) 3支、RASTO RS62日系電顯真無線5.3藍牙耳機(價值1,090元) 5個、無敵小棕保濕亮眼組(價值12,320元) 1組、花園系列小香禮盒(價值4,200元) 1組。

家樂福金馬Horse好事發生！1月31日至2月1日、2月7日至2月8日以及除夕前黃金週2月13日至2月15日，家樂福量販店/線上購物單筆消費滿2,000以上或超市/家速配單筆消費滿888元以上，即可享9折(消費額10%)現金折價券回饋(線上購物與加速配下單直接折抵) 。

另外，2月4日至2月16日於全台家樂福量販店單筆消費滿額2,400元，即可獲得APP輪盤抽獎遊戲機會1次，超多Ed Hardy合作款實用旅行及生活用品獎項，包含：Ed Hardy馬年限量20吋行李箱 1,000名、Ed Hardy馬年限量保溫杯 4,000名、Ed Hardy馬年限量手提袋76,000名、線上購物折扣碼14,000名。

愛買馬年刮刮卡每張只要100元。(圖／愛買提供）

愛買馬年刮刮卡只要100元！大獎iPhone 17 Pro Max

愛買量販連續多年推出超人氣新春刮刮卡活動，今年再度升級推出馬年刮刮卡「馬上有獎」，突破11萬張發售量，主打馬上中獎、人人有獎，每張只要100元就有機會把 iPhone 17全系列手機帶回家。

馬年刮刮卡頭獎為iPhone 17 Pro Max 256G(3名)，二獎iPhone 17 Pro 256G(5名)，三獎iPhone Air 256G(5名)，另有Apple Watch SE3 40mm、大同11人份百年不鏽鋼電鍋等多項實用好禮。

